Армия и оружие
ТК ЗвездаВ Пентагоне признали, что войска США в Сирии попали в ловушку
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты «не подписывались» на войну с Турцией ради защиты сирийских курдов. Военные США в Сирии оказались между турецкими войсками, которые организовывают операцию против курдских формирований, и сирийской армией.
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