с чего всё началось

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты «не подписывались» на войну с Турцией ради защиты сирийских курдов. Военные США в Сирии оказались между турецкими войсками, которые организовывают операцию против курдских формирований, и сирийской армией.

В Пентагоне признали, что войска США в Сирии попали в ловушку

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Общество Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.

Происшествия В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападениях на женщин и изнасилованиях.

Происшествия Еще одного человека задержали по так называемому «московскому делу» Телеграмм-канал Baza сообщает, что обыски прошли еще у трех человек и их подозревают в применении насилия к сотрудникам Росгвардии на какой-то из летних акций.

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Армия и оружие США не успели перевести около 50 опасных боевиков ИГ из Сирии США из-за контртеррористической операции Турции на севере Сирии не успели перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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Общество В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Политика Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.

Футбол Левандовский прокомментировал выход Польши на Евро-2020 Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский высказался после победы над Северной Македонией (2:0), обеспечившей национальной команде выход в финальную часть Евро-2020.

Экономика Ъ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета "Коммерсант".

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Общество Лавров рассказал о случайном поступлении в МГИМО Министр объяснил, что поступил в МГИМО только потому, что экзамены там были на месяц раньше.

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Политика National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.

Происшествия В Югре проверят инцидент с нападением собаки на детей во дворе школы Следователи в Нижневартовске (ХМАО) проводят проверку в связи с нападением собаки на детей во дворе школы, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.