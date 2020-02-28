Армия и оружие

РБКРБКПентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
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Пентагон назвал технически нереализуемой систему ПРО, позволяющую США защититься от РФ

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
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Состояние пяти самых богатых россиян за день снизилось почти на $6,1 млрд.
Коммерсантъ 11:43
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В Средиземное море вошел большой десантный корабль «Орск»

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Volkswagen показал новый Polo для России

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В ведомстве подсчитали, что для закупки препаратов тем пациентам, которые уже начали получать лечение, в 2020 году требуется 239 миллионов рублей.
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В Астраханской области разбился вертолет

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Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
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В список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda

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Миссия ООН готовится к отправке на северо-запад Сирии

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Состояние доставленных с Diamond Princess в Казань остается прежним

Напомним, что восемь россиян были эвакуированы с лайнера в Республиканскую инфекционную больницу в ночь на 23 февраля.
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
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Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
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