Армия и оружие
Газета.RuВ Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Пентагон: США нужны годы для возвращения позиций в области гиперзвукового оружия
Российская газетавчера в 16:35
«Потребуются годы»: в Пентагоне объяснили отставание в области гиперзвукового оружия
ТК Звездавчера в 15:59
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