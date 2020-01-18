Политика

Газета.RuГазета.RuВ Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
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