Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Политика Телеведущий Соловьев накричал на эксперта из-за Польши Телеведущий Владимир Соловьев вступил в эмоциональный спор об истории в прямом эфире телеканала «Россия 1». В пылу дискуссии с общественным деятелем Григорием Амнуэлем журналист перешел на крик, сообщает РИА Новости.

Энергетика Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.

Гаджеты Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.

Армия и оружие У России оказалось больше средств ПРО, чем у США ядерных МБР Как отмечают специалисты, даже в случае, если между Россией и США произойдёт военный конфликт и США решатся на применения ядерного оружия, находящегося на вооружении этой страны количества ядерных боеголовок попросту не хватит на то, чтобы прорвать оборону российских границ.

Экономика Готовый бизнес в России стал дешевле В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).

Политика Зеленский отказался принять отставку премьер-министра Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком прокомментировал скандал с аудиозаписями и отказался удовлетворить его прошение об отставке.

Политика Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.

Наука Вулканическая активность не была виновата в вымирании динозавров В научном сообществе принято считать, что вымирание в конце мелового периода произошло после того, как астероид величиной в шесть миль врезался в землю.

Происшествия В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено по факту стрельбы в мировом суде Новокузнецка, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.

Политика Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.