Политика
Газета.RuВ Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
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США были мировыми лидерами в области гиперзвукового оружия, но разработки потерпели неудачу и теперь потребуются годы, чтобы восстановить позиции, заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.РИА Новости15:58
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Пентагон: США нужны годы для возвращения позиций в области гиперзвукового оружия
Российская газета16:35
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