Политика

Газета.RuГазета.RuВ Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия

США были мировыми лидерами в области гиперзвукового оружия, но разработки потерпели неудачу и теперь потребуются годы, чтобы восстановить позиции, заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.
РИА Новости15:58

Подробнее о событии

США признали свои неудачи в разработке гиперзвукового оружия

Lenta.ru19:31

США признали свое отставание в области гиперзвукового оружия

РБК18:34

Пентагон: США нужны годы для возвращения позиций в области гиперзвукового оружия

Российская газета16:35

В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Газета.Ru16:39

Пентагон: разработки американского гиперзвукового оружия потерпели неудачу

Вести.Ru17:34

«Потребуются годы»: в Пентагоне объяснили отставание в области гиперзвукового оружия

ТК Звезда15:59

Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия

РИА Новости15:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям не хочет четвертого ребенка

Актуальные Новости 11:35
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Вокруг ТВ вчера в 09:02
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Политика

В Великобритании сообщили, как отметят Brexit

В день выхода Великобритании из Евросоюза специальную речь произнесет премьер-министр Борис Джонсон, 17 января сообщает канцелярия министра.
Красная весна 18:56
Технологии

Microsoft выпустила финальное обновление Windows 7

Компания Microsoft выпустила очередное ежемесячное обновление для операционной системы Windows 7. Поскольку 14 января официальная бесплатная поддержка Windows 7 для обычных пользователей прекращена, это обновление стало последним.
iXBT.com 14 января в 22:02
Происшествия

В Кузбассе неизвестный подбросил младенца на крыльцо поликлиники

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, младенца на крыльце поликлиники посреди ночи оставил неизвестный мужчина.
Российская газета 01:37
Политика

Мнучин возглавит делегацию США в годовщину освобождения Аушвица

Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит делегацию США на мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц в Польше.
RT на русском 19:10
Общество

В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX

Известия 14:40
Общество

Жена нового премьер-министра заработала 800 миллионов рублей

Согласно декларациям, в 2010-2018 годах ежегодный доход Мишустина составлял около 20-30 миллионов рублей, а его жена зарабатывала гораздо больше — около 50-150 миллионов.
Daily 02:31
Политика

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
РИА Новости 17:44
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Футбол

Тренер «Славии» не захотел возглавить «Локомотив»

Главный тренер пражской «Славии» Йиндржих Трпишовски отказался от предложения «Локомотива» занять аналогичную должность в московском клубе, утверждает Idnes. cz Как сообщает источник, предложение «железнодорожников» было выгодным в финансовом плане, но Трпишовски решил продолжить сотрудничество с «лоскутными».
Спорт день за днем 08:04
Политика

Участники конференции по Ливии призвали создать единое правительство

Участники международной берлинской конференции по Ливии призвали сформировать в стране единое правительство и президентский совет.
Известия 16:04
Технологии

В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5

Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Газета.Ru 07:53
Общество

Власти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы

Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы.
РБК 15:06
Кино

Создатели фильмов о Джеймсе Бонде отказались менять пол главного героя

Piter.tv 00:08
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета 00:34
Происшествия

Московский школьник избил учительницу из-за наушников

Газета.Ru 10:13
Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

РИА Новости 18:28
Политика

Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС

РИА Новости вчера в 06:11
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия 15 января в 18:01
Футбол

«Шахтер» прокомментировал информацию о покупке стадиона «Олимпийский» в Киеве

В украинских СМИ 17 января появилась информация о том, что донецкий "Шахтер" планирует выкупить существенную долю стадиона НСК "Олимпийский" В частности, утверждалось, что клуб планирует забрать управление стадионом в свои руки, организовать на стадионе собственное предприятие общественного питания, а также играть в столице Украины.
Украина.ру 08:57
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM 18:53
Политика

Мишустин назвал главную задачу нового кабмина

По словам Мишустина, главной задачей станет реализация послания президента Федеральному собранию, сообщает ТАСС.
Профиль 07:09
Общество

Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале

Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Газета.Ru 05:22
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
РИА Новости 18:48
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета 17:00
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс 17:54
Общество

Пригожин осудил Водонаеву за высказывание о маткапитале

Рамблер 06:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное