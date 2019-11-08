Армия и оружие
РИА НовостиВ Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию
Из-за развития Россией технологий создания гиперзвукового оружия возникла "асимметрия в боевых возможностях", которую Вашингтону необходимо устранить. Об этом в интервью изданию Newsweek заявил официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер.
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Общество
Производители молока просят правительство помочь с навозом
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли – такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.
Ведомости 16:30
Общество
Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама
Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).
РБК 21:40
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском вчера в 03:33
Наука
Фронтир нейронаук. Стимуляцию током применили для борьбы с эпилепсией
Исследователи привлекли к своему клиническому протоколу трех таких пациентов и подвергли их стандартному протоколу терапии транскраниальной стимуляцией: десять сессий по 20 минут в течение двух недель с последующим наблюдением в течение двух месяцев.
Индикатор 11:18
Общество
Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены
Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости 15:35
Общество
Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России
Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 13:08
Происшествия
Петербургские хирурги спасли мужчину от гигантского фаллоса
Доктор Питер 08:30
Политика
Макрон назвал сценарии развития России
У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
РИА Новости 16:53
Здоровье
Врач объяснила, можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и в бассейне
Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды, - приводит ее слова «Вечерняя Москва».
Комсомольская правда 14:47
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму с ледяными дождями и туманом
Тишковец добавил, что в текущем году осень очень теплая, и сам год по средней температуре на Земле «тянет на рекорд».
РБК 19:18
Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК 22:38
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
В марте РБК со ссылкой на источники сообщало, что структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко.
ПРАЙМ 11:15
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости 16:32
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Технологии
«МегаФон» выпустил мобильное приложение для управления виртуальной АТС
«МегаФон» разработал мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа доступна в Play Market и App Store.
TelecomDaily 03:00
Футбол
Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Хоккей
Олимпийская сборная России минимально уступила Германии
Олимпийская сборная России потерпела поражение в матче с Германией.
Матч ТВ 16:06
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru 07:11
Общество
Председатель Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку
Глава Комитета солдатских матерей Флера Салиховская заявила, что остаётся главой организации, пишет «МК».
Ореанда-Новости 10:53
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Гилерме в матче ЛЧ с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что основной вратарь «Локомотива» и национальной команды страны Гилерме сумел психологически справиться со своей ошибкой в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» и провёл встречу на высоком уровне.
RT на русском 12:21
Общество
Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
РБК 22:00
Политика
Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста
В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.
РЕН ТВ 14:54
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК 19:23
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП на Ставрополье
В результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика под Ставрополем госпитализированы двенадцать человек.
RT на русском 16:11
Происшествия
Сахалинец наградил 16-летнюю девочку ВИЧ-инфекцией
Как сообщила РИА «Сахалин-Курилы» старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Ольга Чебыкина, 21-летний сахалинец знал, что является носителем ВИЧ, но предпочел не сообщать об этом своей 16-летней подруге, не соблюдая при этом простейшие правила предохранения.
РИА Сахалин-Курилы 23:04
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Комсомольская правда 05 ноября в 01:21
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Общество
Студию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках
В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались вооруженные люди в масках и якобы ранили ведущего.
Lenta.ru 19:31
Культура
Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»
NewInform 14:32