Армия и оружие
РИА НовостиВ Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию
Из-за развития Россией технологий создания гиперзвукового оружия возникла "асимметрия в боевых возможностях", которую Вашингтону необходимо устранить. Об этом в интервью изданию Newsweek заявил официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер.
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Общество
Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России
Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 13:08
Здоровье
Бесплатная диагностика диабета пройдет в России с 14 по 17 ноября
Россияне смогут пройти бесплатную диагностику диабета с 14 по 17 ноября в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу".
Москва 24 04:10
Общество
Китай назвал условие для достижения первой части торговой сделки с США
Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал важное условие достижения первой части торговой сделки Китая и США.
Газета.Ru 08:29
Космос
Роскосмос создал Центр по освоению планет Солнечной системы
Головной институт Роскосмоса - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) создал Центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.
ТК Звезда 13:10
Политика
Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска
7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
РБК 20:18
Кино
Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти
Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.
Культуромания 08:17
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Происшествия
На Украине нашли убийц Павла Шеремета
Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Вести.Ru 01:17
Шоу-бизнес
Константин Богомолов назвал Ксению Собчак «верблюдом»
Богомолов считает свою супругу «прекрасным верблюдом», которого не собирается переделывать в «арабского жеребца».
Слово и Дело 03:24
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Sony Xperia 5
ITZine.ru вчера в 05:55
Общество
Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия 17:47
Происшествия
Известная кемеровская шашлычка сгорела
VSE42.RU 20:42
Политика
Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама
Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).
РБК 21:40
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Экономика
В Счетной палате рассказали об освоении средств на нацпроекты
Наиболее низкий процент исполнения бюджета Счетная палата отмечает по федеральному проекту "Безопасность дорожного движения": по нему в 2019 году предусмотрены расходы в размере 10,77 млрд рублей, но за январь - сентябрь 2019 года было израсходовано только 5,2% или 557,6 млн рублей.
ТАСС вчера в 16:33
Общество
Росстат назвал регионы РФ с самыми высокими зарплатами учителей
Средняя зарплата учителя в России составляет 40 тысяч рублей в месяц, при этом самую большую зарплату получают педагоги в школах Чукотки – более 99 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 04:46
Армия и оружие
Российские подлодки укроют от ядерного удара
Специальные доки обеспечат защиту не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара.
News.ru вчера в 21:07
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, снявших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.
Российская газета 02:10
Политика
Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России.
Коммерсантъ 20:54
Футбол
Футболисты столичного ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы
Игра столичного ЦСКА вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы принесла команде первое очко.
Вечерняя Москва 17:43
Здоровье
Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств
Озвучены специалистами шесть опасных для пожилых людей лекарств, сообщает информационно-аналитическое издание «Вечерний курьер».
Evo-rus.com 06:00
Политика
Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Ангела Меркель встретились в четверг в Берлине, и особое внимание им пришлось уделить речи Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса.
Газета.Ru 12:53
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Вечерняя Москва 15:53
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает перед продажей компьютеров и смартфонов устанавливать на них российское программное обеспечение.
РИА Новости 05 ноября в 19:10
Политика
Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости 21:31
Космос
Ученые впервые измерили скорость галактического ветра
Актуальные Новости 04:40
Политика
В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Lenta.ru вчера в 17:47
Общество
Илон Маск: «Электрический пикап Tesla будет представлен 21 ноября»
Основатель компаний SpaceX и Tesla объявил, что новый электропикап Tesla, дебюта которого поклонники марки ждут уже давно, будет официально представлен 21 ноября этого года.
Дни24 01:47