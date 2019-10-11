Армия и оружие
Вести.RuВ Пентагоне призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Турции Хулуси Акар 10 октября провели телефонный разговор, во время которого обсудили проводимую Анкарой операцию на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила на своей странице в Twitter представитель американского оборонного ведомства Алисса Фара.
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Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
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По данным Росстата, у дагестанских ИП она составила в среднем 19,6 миллиона на одного бизнесмена в год, на втором месте предприниматели Сахалина (10,3 милллиона рублей).
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В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море
В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
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Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
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В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Армия и оружие
В Турции 8 человек погибли при ударе с территории Сирии
По данным агентства Anadolu, в турецкой провинции Мардин в районе Нусайбин восемь человек погибли и 35 получили ранения при ударе с территории Сирии.
Московский Комсомолец 14:16
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Роскачество не нашло вкуса пива в пивных напитках
Роскачество провело исследование семи марок пивных напитков из недорого сегмента и выявило нарушения во всех изучаемых образцах.
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Сотрудники службы безопасности аэропорта Шереметьево при досмотре вещей на заметили травматический пистолет, который впоследствии был пронесен на борт самолета.
Газета.Ru 15:00
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Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне
Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы, рассказала о своём сыне Михаиле.
RT на русском 14:17
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Путин заявил, что он не против либерализма
Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.
Московский Комсомолец 05:55
Происшествия
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках
После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.
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Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости вчера в 16:16
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Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
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Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru 10:37
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Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
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Несколько недель назад Виктория Боня переехала с дочерью жить в Лондон.
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На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
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На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
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Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:00
Армия и оружие
В ЛНР заявили об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ
RT на русском 15:04