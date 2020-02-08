В США объяснили, зачем американские подводные лодки вооружаются ядерными боеголовками малой мощности. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что таким образом США намереваются сдерживать конфликты. Также он упомянул некие "разные возможности", которые можно получить благодаря такому оружию.

В Пентагоне раскрыли цели ядерных зарядов малой мощности на подлодках

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