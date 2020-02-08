Армия и оружие
Российская газетаВ Пентагоне раскрыли цели ядерных зарядов малой мощности на подлодках
В США объяснили, зачем американские подводные лодки вооружаются ядерными боеголовками малой мощности. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что таким образом США намереваются сдерживать конфликты. Также он упомянул некие "разные возможности", которые можно получить благодаря такому оружию.
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Пентагон объяснил причины размещения ядерных зарядов малой мощности на подлодках
Lenta.ruвчера в 22:36
В США объяснили установку ядерных зарядов малой мощности на подлодках
Московский Комсомолецвчера в 16:57
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