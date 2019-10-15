Армия и оружие
Lenta.ruВ Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии. 15 октября было опубликовано видео, на котором конвой правительственных войск Сирии на пути в Манбидж пересекся с отступающими американскими военными.
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США передадут РФ контроль над Манбиджем на фоне военной операции Турции в Сирии
Народные новостивчера в 20:29
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Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского
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Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией
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В Рязанской области вместо НТВ показали порно
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В Орске нашли расчлененное тело женщины
Происшествия
СК научился распознавать на видео скрытые под маской лица
Криминалисты Следственного комитета могут по видеозаписям установить личности преступников, даже если их лица скрыты под маской.
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Общество
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Политика
Россиян готовят к передаче Донбасса под контроль Киева
Журналист пишет, что после изгнания из Киева президента Виктора Януковича россиян через СМИ стали убеждать, что на Украине творится полный беспредел.
Экономика
«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Культура
Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо
Букеровскую премию 2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Об этом 15 октября сообщил сайт телеканала BBC.
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
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Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»
Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
Происшествия
В Петербурге перевернулся микроавтобус, есть погибший
В Курортном районе Петербурга перевернулся микроавтобус Peugeot, один человек погиб, еще семеро пострадали.
Армия и оружие
Корейцы показали полноразмерный макет собственного истребителя
Южнокорейская компания KAI на выставке вооружений ADEX в Сеуле представила полноразмерный макет перспективного истребителя KF-X.
Авто
Проводку Lada Vesta на возможный дефект проверит АвтоВАЗ
Возможная деталь с изъяном имеет индекс 8450033749, в документе сказано, что установка данной запчасти производилась в период с 31 авгусат по 10 октября 2019 года, на 6212 автомобилей Lada Vesta.
Армия и оружие
Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы
Футбол
Сборная Украины переиграла Португалию и вышла на Евро-2020
Украинские футболисты на своем стадионе в Киеве одержали верх над сборной Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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Более 75 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне
Количество пострадавших во время акций протеста в аэропорту Барселоны 14 октября увеличилось до 78 человек.
Политика
Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом
Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.
Общество
Счетная палата раскрыла схему ухода от повышения зарплат соцработникам
Работодатели в регионах избегают предусмотренного указами президента повышения зарплат социальным работникам, отметила Счетная палата по результатам анализа госпрограммы "Соцподдержка граждан".