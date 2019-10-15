Армия и оружие
Lenta.ruВ Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии. 15 октября было опубликовано видео, на котором конвой правительственных войск Сирии на пути в Манбидж пересекся с отступающими американскими военными.
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США передадут РФ контроль над Манбиджем на фоне военной операции Турции в Сирии
Народные новостивчера в 20:29
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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
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Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
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Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что внешнеполитическое ведомство работает над недопущением прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции "Источник мира" проводимой Анкарой на севере страны.
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В МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии
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Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок
Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке.
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Заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов вернулся на должность ведущего программы "Время" после более чем 10-месячного перерыва.
Общество
Российские вузы заняли первые три места в региональном рейтинге QS
Российские вузы возглавили рейтинг университетов QS "Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой", топ-3 составили МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ и Новосибирский государственный университет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".
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Эсминец ВМС США вошел в порт Одессы
Со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной России, источником отмечается, что эсминец USS Porter, вошедший в акваторию Черного моря, до этого был взят на контроль, который осуществлялся тремя кораблями ВМФ РФ.
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В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека
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Елизавета II напомнила о необходимости выхода из ЕС до 31 октября
Королева Великобритании Елизавета II, выступая на сессии парламента, напомнила о приоритете выхода страны из Евросоюза до 31 октября – в течение ближайших двух недель.