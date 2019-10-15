Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам

Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии. 15 октября было опубликовано видео, на котором конвой правительственных войск Сирии на пути в Манбидж пересекся с отступающими американскими военными.
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