Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии. 15 октября было опубликовано видео, на котором конвой правительственных войск Сирии на пути в Манбидж пересекся с отступающими американскими военными.

В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам

Шоу-бизнес Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.

Экономика Севастополю подготовили дефицитный бюджет Суммарный доход на три года установлен в размере 208,9 млрд рублей, при этом запланированные расходы составляют 225,9 млрд рублей, таким образом бюджет Севастополя дефицитный.

Политика Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского "Симпатии россиян в президентской гонке на Украине были однозначно на стороне Зеленского, с которым, видимо, связывались надежды на улучшение отношений между странами и восстановление мира в противовес к образу [Петра] Порошенко, который рассматривался строго негативно", — пояснила Пипия.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.

Происшествия Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки Следователи задержали подозреваемых в убийстве молодой матери из Екатеринбурга.

Политика В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.

Финансы Аналитики спрогнозировали кризис рефинансирования в российских банках В 2020 году российский банковский сектор может столкнуться с локальным кризисом рефинансирования, заявил на конференции Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства Валерий Пивень.

Общество Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.

Политика Россия выдаст Украине шпиона при новом обмене заключенными Осужденный в России за шпионаж гражданин Украины Константин Давыденко будет включен в список для нового обмена заключенными между Москвой и Киевом.

Происшествия Более 75 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне Количество пострадавших во время акций протеста в аэропорту Барселоны 14 октября увеличилось до 78 человек.

Политика В Госдуму внесут проект о частичной отмене моратория на смертную казнь В Госдуму планируют внести законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и педофилов, заявил депутат Сергей Миронов.

Авто Представлен кабриолет Daihatsu Copen GR Sport Daihatsu Copen GR Sport поступит в продажу в Японии в следующем месяце и будет стоить 2 435 000 иен (около 1,5 млн рублей) за версию с МКПП и 2 380 000 иен (1,4 млн рублей) за модель с CVT.

Происшествия В СКР научились устанавливать личности преступников в масках Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить внешность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой, а качество видеозаписи оставляет желать лучшего.

Футбол Министр спорта Франции требует от УЕФА наказать сборную Турции Министр спорта Франции Роксана Марасиняню раскритиковала сборную Турции, игроки которой продемонстрировали воинское приветствие во время матча с Францией (1:1) в Париже.

Финансы В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.

Политика «Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».

Авто BMW продолжит увеличивать решётку радиатора в новых моделях Фирменная решётка радиатора за последнее время выросла до беспрецедентных размеров, весьма кардинально поменяв облик фронтальной части баварских моделей.

Экономика «Яндексу» предложили размыть акционеров На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.

Общество Шойгу простился с космонавтом Леоновым Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.

Армия и оружие Легкий и смертоносный: ВМФ России получит асимметричное преимущество По мнению эксперта, Россия все больше внимания уделяет развертыванию легких, но при этом тяжеловооруженных кораблей.

Армия и оружие МИД Китая потребовал от Турции прекратить бои в Сирии 9 октября Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" для создания на севере Сирии вдоль турецкой границы буферной зоны, куда смогут вернуться сирийские беженцы.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66 Жертвами тайфуна «Хагибис», обрушившегося на территорию Японии в минувшие выходные, стали 66 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести.