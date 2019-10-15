Армия и оружие
Lenta.ruВ Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии. 15 октября было опубликовано видео, на котором конвой правительственных войск Сирии на пути в Манбидж пересекся с отступающими американскими военными.
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США передадут РФ контроль над Манбиджем на фоне военной операции Турции в Сирии
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Осужденный в России за шпионаж гражданин Украины Константин Давыденко будет включен в список для нового обмена заключенными между Москвой и Киевом.
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REGNUM 02:46
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В Госдуму внесут проект о частичной отмене моратория на смертную казнь
В Госдуму планируют внести законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и педофилов, заявил депутат Сергей Миронов.
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Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить внешность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой, а качество видеозаписи оставляет желать лучшего.
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RT на русском вчера в 09:51
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В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
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«Яндексу» предложили размыть акционеров
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МИД Китая потребовал от Турции прекратить бои в Сирии
9 октября Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" для создания на севере Сирии вдоль турецкой границы буферной зоны, куда смогут вернуться сирийские беженцы.
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Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66
Жертвами тайфуна «Хагибис», обрушившегося на территорию Японии в минувшие выходные, стали 66 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести.
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Мостовой не понимает, почему Тедеско назначен в «Спартак»
Доменико Тедеско сменил на этом посту Олег Кононова, который ранее был отправлен в отставку.
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