По оценкам Пентагона, инцидент мог быть случайным. Отмечается, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз в Ираке. США рассматривают различные версии авиакатастрофы, в том числе преднамеренный или случайный удар, отмечают источники Reuters.

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