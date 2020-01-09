Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Пентагоне сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

По оценкам Пентагона, инцидент мог быть случайным. Отмечается, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз в Ираке. США рассматривают различные версии авиакатастрофы, в том числе преднамеренный или случайный удар, отмечают источники Reuters.
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