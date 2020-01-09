Армия и оружие
Lenta.ruВ Пентагоне сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
По оценкам Пентагона, инцидент мог быть случайным. Отмечается, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз в Ираке. США рассматривают различные версии авиакатастрофы, в том числе преднамеренный или случайный удар, отмечают источники Reuters.
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У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит, но не намеренно - Трюдо.
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Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами.
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Опубликованы кадры с «попаданием ракеты» в украинский самолёт над Тегераном
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Компания Apple призналась, что сканирует все фото в iCloud
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Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
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Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
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Информация о взрыве газового баллона при проведении ремонтных работ в офисе Центрального банка РФ на Неглинной улице в центре Москвы не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.
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В России было отозвано почти 650 тыс. автомобилей в 2019 году
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