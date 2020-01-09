Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», потерпевший катастрофу близ Тегерана, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии.

В Пентагоне сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

Политика Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.

Общество Названы самые редкие имена новорожденных в России В Едином реестре ЗАГС появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в России в 2019 году.