Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Пентагоне сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

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Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», потерпевший катастрофу близ Тегерана, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии.
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