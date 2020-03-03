с чего всё началось

США были лидерами в гиперзвуковых технологиях, но мы приняли решение не переходить к их применению в системах вооружений. Россия и Китай такое решение приняли еще несколько лет назад... Мы не можем смириться с существованием такой ситуации.

Министр обороны США Марк Эспер утверждает, что Вашингтон ведет более инновационные разработки в области создания гиперзвукового оружия, чем Россия и КНР, передает ТАСС. Эспер подчеркнул, что гиперзвуковое оружие является одним из главных приоритетов Соединенных Штатов.

Политика Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Космос РАН планирует пожаловаться на Илона Маска в ООН В Российской академии наук (РАН) возмутились настолько сильно, что даже готовят жалобу на Илона Маска, которую планируют отправить в ООН.

Космос НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.

Политика Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Москву, где позже в четверг состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой лидеры попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба, сообщили РИА Новости в посольстве.

Спорт FIS может отменить этап Кубка мира по лыжному марафону в Норвегии Директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей считает, что FIS должна рассмотреть вопрос об исключении из календаря Кубка мира лыжного марафона в норвежском Холменколлене, сообщает vg.no.

Биатлон Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева, согласно которым донос на российского биатлониста Александра Логинова был написан со слов бывшего главы СБР.

Общество Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.

Биатлон В МОК объяснили заявление о подлинности подписей Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, говорится в заявлении пресс-службы комитета.

Общество Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.

Энергетика Льготы для нефтегазовых проектов в Арктике прошли в ГД второе чтение Для стимулирования добычи углеводородов с шельфа предлагаются поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для разработки новых морских месторождений северной части Охотского моря, южной части Баренцева моря, Печерском, Японском и Белом морях.

Политика Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.

Политика Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов В число отклоненных попала большая часть поправок от КПРФ и "Справедливой России", в том числе: введение единой концепции государственной информационной политики, разработанной на принципах традиционных ценностей; разрешение России принимать на себя полномочия других государств; разрешение Совету Федерации временно отстранять от должности генпрокурора, если против него возбуждено уголовное дело.

Происшествия В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.

Происшествия В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.