Военнослужащие США, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, в воскресенье не попали под артобстрел, снаряды упали примерно в километре от дороги, по которой они двигались.

с чего всё началось

Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального командования ВС США.

В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии

Религия Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.

Кино Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.

Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.

Авто Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019 Автосалон во Франкфурте в 2019 году представил Land Rover Defender в новом виде.

Политика Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.

Общество Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.

Футбол «Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.

Политика Россия требует сохранения ВТО как гаранта справедливой торговли Россия требует также, чтобы механизмы ВТО не были использованы некоторыми странами для оказания экономического и политического давления на страны третьего мира.

Гаджеты В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Политика «Северному потоку – 2» быть: проект вышел на финальную стадию Проект "Северный поток – 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Политика Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.

Хоккей 2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари» В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" сыграл дома с "Калгари Флэймз".

Политика Киев намерен запросить помощь Канады в случае срыва Минских соглашений Украина намерена попросить помощи Канады, как основного союзника, в случае полной невозможности выполнения Минских соглашений.

Политика Украинский военный пожаловался на качество питания в армии Украинский военный Александр Гром в соцсетях опубликовал фото еды, которой кормят солдат ВСУ, и раскритиковал власти.