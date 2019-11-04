Армия и оружие
RT на русскомВ Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального командования ВС США.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Военнослужащие США, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, в воскресенье не попали под артобстрел, снаряды упали примерно в километре от дороги, по которой они двигались.ТАСС20:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 23:47, Ашберн
Игры
Blizzard показала короткометражный фильм-трейлер Diablo IV
REGNUM 01 ноября в 14:10
Наука
Ученые назвали самое безжизненное место на Земле
Газета.Ru 01:42
Экономика
Цены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%
Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России за год выросла на 27%.
REGNUM 31 октября в 23:48
Происшествия
В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата
Кавказ Пост вчера в 21:46
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 10 со 108-Мп камерой представят 6 ноября
MobiDevices 11:25
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия 22:45
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Комсомольская правда вчера в 16:35
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03:53
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Единоборства
Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Московский Комсомолец 13:02
Политика
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
РИА Новости 22:21
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Авто
Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019
Автосалон во Франкфурте в 2019 году представил Land Rover Defender в новом виде.
Car.ru вчера в 01:11
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru 10:06
Общество
Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей
Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
РБК 19:42
Футбол
«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера
Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Чемпионат 14:58
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Политика
Россия требует сохранения ВТО как гаранта справедливой торговли
Россия требует также, чтобы механизмы ВТО не были использованы некоторыми странами для оказания экономического и политического давления на страны третьего мира.
Новостной фронт 23:24
Гаджеты
В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II
В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.
OAnews 01 ноября в 23:11
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Политика
«Северному потоку – 2» быть: проект вышел на финальную стадию
Проект "Северный поток – 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Sputnik Литва 01 ноября в 10:35
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Известия вчера в 18:14
Политика
Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Хоккей
2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" сыграл дома с "Калгари Флэймз".
Газета.Ru 22:35
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru 04:33
Политика
Киев намерен запросить помощь Канады в случае срыва Минских соглашений
Украина намерена попросить помощи Канады, как основного союзника, в случае полной невозможности выполнения Минских соглашений.
Военное обозрение 00:49
Политика
Украинский военный пожаловался на качество питания в армии
Украинский военный Александр Гром в соцсетях опубликовал фото еды, которой кормят солдат ВСУ, и раскритиковал власти.
Известия 19:25
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметилась на вечеринке в костюме из латекса
Популярная певица посетила вечеринку в честь открытия салона красоты, которая совпала с празднованием Хэллоуина.
Kleo.ru 06:39