Армия и оружие
RT на русскомВ Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального командования ВС США.
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с чего всё началось
"3 ноября американский патруль на северо-востоке Сирии стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов", - отметил представитель командования. По его словам, снаряды упали "в километре от дороги, по которой они двигались".ТАССвчера в 20:08
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