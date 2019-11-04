Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии

Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального командования ВС США.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось

В Пентагоне заявили, что патруль США не попадал под обстрел в Сирии

"3 ноября американский патруль на северо-востоке Сирии стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов", - отметил представитель командования. По его словам, снаряды упали "в километре от дороги, по которой они двигались".
ТАССвчера в 20:08

Подробнее о событии

В Пентагоне опровергли обстрел патруля США в Сирии

Газета.Ru04:04

В США рассказали об обстреле колонны в САР со стороны протурецких боевиков

РИА Новостивчера в 22:13

В Пентагоне заявили, что патруль США не попадал под обстрел в Сирии

ТАССвчера в 20:08

В Пентагоне отреагировали на данные об обстреле военных США в Сирии

Известиявчера в 20:57

Пентагон: американский патруль не попал под обстрел на северо-востоке САР

Вести.Ruвчера в 20:36

В Пентагоне опровергли сведения об обстреле патруля США в Сирии

РБКвчера в 22:08

В Пентагоне прокомментировали данные об обстреле военных США в Сирии

РЕН ТВвчера в 19:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:49, Вашингтон
Музыка

Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards

Газета.Ru вчера в 21:13
Авто

«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили

Отечественная компания «АвтоВАЗ» объявила скидки на автомобили LADA в ноябре 2019 года.
Автоновости дня 00:16
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Газета.Ru вчера в 15:54
Армия и оружие

Силовики сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе, заявили в ДНР

РИА Новости 05:40
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Политика

Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США

РИА Новости 01:32
Политика

В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Шоу-бизнес

От актера Андрея Дубовского после инсульта отказались все близкие

Вечерний курьер 02:55
Общество

Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни

«Ведомости» сравнили индексы всех городов и выделили среди них лучшие и худшие российские города по качеству городской среды.
Ведомости вчера в 07:03
Общество

В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей

В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей.
RT на русском 05:09
Общество

В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад в скалах судно

Шторм, который разразился в районе Ниагарского водопада в Канаде, вызвал сильное течение, сместившее с места железное судно, застрявшее 100 лет назад в скалах.
Газета.Ru 03:36
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Музыка

Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае

Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае Вечером 2 ноября она выступила в Дубае на фестивале Parus, исполнив в числе прочих хитов несколько редких песен, а также две абсолютно новые — "Abuse" и "Goodbye".
Экспресс газета вчера в 01:23
Футбол

Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru 02 ноября в 20:48
Общество

ВКонтакте тестирует функцию борьбы с оскорблениями в комментариях

Социальная сеть ВКонтакте объявила, что проведет эксперимент по снижению агрессивности пользователей в комментариях.
Коммерсантъ 04:28
Единоборства

Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула

Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Происшествия

Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку

В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru 04:56
Культура

Путин высоко оценил экспонаты выставки «Память поколений»

Российская газета 03:45
Политика

Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Общество

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 ноября в 10:53
Происшествия

В Перми 16-летний подросток погиб на вечеринке

Еще двоих гостей вечеринки увезли оттуда в отделение токсикологии. Один из них - 15-летний подросток - находится в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 11:35
Недвижимость

Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке

Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия вчера в 06:19
Политика

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Экономика

Госдолг США вырос до рекордной отметки в 23 триллиона долларов

Министерство финансов США сообщило о небывалом госдолге страны. Речь идет о рекордной сумме - 23 триллиона долларов.
Российская газета 01 ноября в 19:17
Общество

Синоптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября

Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла. В четверг прогнозируется 5-10 градусов.
ТАСС 01:12
Гаджеты

AMD готовит выпуск трех бюджетных видеокарт на чипах Navi 14

Примечательно, что в полноценной настольной видеокарте разработчик использовал графический чип Navi 14 XT, а вот в другой версии применяется специальная модификация чипа Navi 14 XTM.
Дни24 вчера в 06:16
Шоу-бизнес

Александр Семчев госпитализирован в тяжелом состоянии

Bimru.ru 01:40
Происшествия

Россиянин, который приехал на Украину, не смог спокойно смотреть на знамя ОУН* и сломал флагшток

45-летний гражданин Российской Федерации, который приехал в украинское село Святопетровское в гости к родственникам, не смог спокойно смотреть на флаг ОУН*.
Новостной фронт 05:21
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
Газета.Ru 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное