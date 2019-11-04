Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии

Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального командования ВС США.
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В Пентагоне заявили, что патруль США не попадал под обстрел в Сирии

"3 ноября американский патруль на северо-востоке Сирии стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов", - отметил представитель командования. По его словам, снаряды упали "в километре от дороги, по которой они двигались".
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