Военнослужащие США, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, в воскресенье не попали под артобстрел, снаряды упали примерно в километре от дороги, по которой они двигались.

с чего всё началось

Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального командования ВС США.

В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии

Теннис Надаль стал первой ракеткой мира, Медведев — четвёртый В обновлённом рейтинге ATP от 4 ноября испанец Рафаэль Надаль обошёл серба Новака Джокович и стал первой ракеткой мира.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство 27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Религия Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.

Политика Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии Украинский военнослужащий Александр Гром раскритиковал качество питания в некоторых частях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Авто Nissan подтвердил следующее поколение Patrol По словам австралийского издания, шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса подтвердил, что команда дизайнеров японского автопроизводителя уже начала работу над рядом высококлассных автомобилей Nissan, одним из которых является Nissan Patrol.

Здоровье Барнаульцев приглашают бесплатно проверить здоровье Акция посвящена Дню народного единства. Всех желающих приглашают в холл эко-ярмарки ВДНХ по ул. Взлетная, 2к к 10:00.

Наука Заядлые курильщики выглядят старше своих лет Учёные из Бристольского университета выяснили, что регулярное и интенсивное курение не только вредит здоровью курильщиков, но и заметно меняет их внешний вид, делая старше.

Хоккей Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Политика В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с Данией.

Политика Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии В ходе выступления перед журналистами перед вылетом на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как складывается ситуация в Сирии.

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Футбол Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.

Общество WSJ: три авиакомпании США планируют демонстрационные полеты MAX для улучшения их имиджа Американские авиакомпании Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines разрабатывают план совершения демонстрационных полетов модернизированных Boeing 737 MAX отдельно от компании Boeing и Федерального авиационного управления (ФАУ) США перед официальным возобновлением эксплуатации этих самолетов.

Общество Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.

Происшествия СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э» Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Футбол Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.

Наука У азиатских слонов нашли признаки менопаузы Наблюдая за жизнью и размножением почти четырех тысяч самок азиатского слона, ученые обнаружили у них признаки менопаузы.