Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии

Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального командования ВС США.
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с чего всё началось

В Пентагоне заявили, что патруль США не попадал под обстрел в Сирии

Военнослужащие США, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, в воскресенье не попали под артобстрел, снаряды упали примерно в километре от дороги, по которой они двигались.
ТАССвчера в 20:08

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В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии

RT на русскомвчера в 22:58

В Пентагоне прокомментировали данные об обстреле военных США в Сирии

РЕН ТВвчера в 19:54

В Пентагоне опровергли сведения об обстреле патруля США в Сирии

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В Пентагоне отреагировали на данные об обстреле военных США в Сирии

Известиявчера в 20:57

Пентагон: американский патруль не попал под обстрел на северо-востоке САР

Вести.Ruвчера в 20:36

В Пентагоне заявили, что патруль США не попадал под обстрел в Сирии

ТАССвчера в 20:08

В США рассказали про обстрел колонны в САР со стороны протурецких боевиков

РИА Новостивчера в 22:13
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Надаль стал первой ракеткой мира, Медведев — четвёртый

В обновлённом рейтинге ATP от 4 ноября испанец Рафаэль Надаль обошёл серба Новака Джокович и стал первой ракеткой мира.
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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Религия

Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери

4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
Газета.Ru 00:53
Политика

Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии

Украинский военнослужащий Александр Гром раскритиковал качество питания в некоторых частях Вооруженных сил Украины (ВСУ).
РИА Новости вчера в 17:48
Авто

Nissan подтвердил следующее поколение Patrol

По словам австралийского издания, шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса подтвердил, что команда дизайнеров японского автопроизводителя уже начала работу над рядом высококлассных автомобилей Nissan, одним из которых является Nissan Patrol.
32CARS.ru 02 ноября в 07:40
Здоровье

Барнаульцев приглашают бесплатно проверить здоровье

Акция посвящена Дню народного единства. Всех желающих приглашают в холл эко-ярмарки ВДНХ по ул. Взлетная, 2к к 10:00.
Алтайская правда вчера в 21:55
Наука

Заядлые курильщики выглядят старше своих лет

Учёные из Бристольского университета выяснили, что регулярное и интенсивное курение не только вредит здоровью курильщиков, но и заметно меняет их внешний вид, делая старше.
Профиль вчера в 15:48
Хоккей

Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:10
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости 01 ноября в 18:04
Армия и оружие

Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море

Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в акватории Средиземного моря.
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика

В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с Данией.
РИА Новости вчера в 11:40
Единоборства

Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула

Московский Комсомолец вчера в 13:02
Политика

Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии

В ходе выступления перед журналистами перед вылетом на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как складывается ситуация в Сирии.
РБК 02 ноября в 06:18
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Футбол

Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR

Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
Чемпионат вчера в 13:27
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:06
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 02 ноября в 18:14
Общество

WSJ: три авиакомпании США планируют демонстрационные полеты MAX для улучшения их имиджа

Американские авиакомпании Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines разрабатывают план совершения демонстрационных полетов модернизированных Boeing 737 MAX отдельно от компании Boeing и Федерального авиационного управления (ФАУ) США перед официальным возобновлением эксплуатации этих самолетов.
ТАСС вчера в 21:15
Экономика

В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума

В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Общество

Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Шоу-бизнес

Агент Семчева опровергла информацию о его госпитализации

РИА Новости вчера в 15:08
Футбол

Леванте — Барселона 3:1

Metaratings 02 ноября в 11:53
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору тортов и пирожных

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору кондитерских изделий.
РБК 00:32
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Газета.Ru вчера в 15:54
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Сейсмометр InSight сам себе помешал слушать «марсотрясения»

N+1 31 октября в 19:02
Происшествия

СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»

Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 04:15
Футбол

Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Наука

У азиатских слонов нашли признаки менопаузы

Наблюдая за жизнью и размножением почти четырех тысяч самок азиатского слона, ученые обнаружили у них признаки менопаузы.
N+1 01 ноября в 07:23
Общество

Названы продукты для замедления старения

Специалисты выяснили, что благодаря десяти продуктам человек может дольше сохранить молодость и упругость кожи.
ТК Звезда вчера в 21:54
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