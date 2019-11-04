Армия и оружие
RT на русскомВ Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального командования ВС США.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Военнослужащие США, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, в воскресенье не попали под артобстрел, снаряды упали примерно в километре от дороги, по которой они двигались.ТАССвчера в 20:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:13, Вашингтон
Теннис
Надаль стал первой ракеткой мира, Медведев — четвёртый
В обновлённом рейтинге ATP от 4 ноября испанец Рафаэль Надаль обошёл серба Новака Джокович и стал первой ракеткой мира.
Чемпионат 00:18
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Религия
Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери
4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
Газета.Ru 00:53
Политика
Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
Украинский военнослужащий Александр Гром раскритиковал качество питания в некоторых частях Вооруженных сил Украины (ВСУ).
РИА Новости вчера в 17:48
Авто
Nissan подтвердил следующее поколение Patrol
По словам австралийского издания, шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса подтвердил, что команда дизайнеров японского автопроизводителя уже начала работу над рядом высококлассных автомобилей Nissan, одним из которых является Nissan Patrol.
32CARS.ru 02 ноября в 07:40
Здоровье
Барнаульцев приглашают бесплатно проверить здоровье
Акция посвящена Дню народного единства. Всех желающих приглашают в холл эко-ярмарки ВДНХ по ул. Взлетная, 2к к 10:00.
Алтайская правда вчера в 21:55
Наука
Заядлые курильщики выглядят старше своих лет
Учёные из Бристольского университета выяснили, что регулярное и интенсивное курение не только вредит здоровью курильщиков, но и заметно меняет их внешний вид, делая старше.
Профиль вчера в 15:48
Хоккей
Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:10
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Армия и оружие
Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море
Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в акватории Средиземного моря.
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с Данией.
РИА Новости вчера в 11:40
Единоборства
Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Московский Комсомолец вчера в 13:02
Политика
Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии
В ходе выступления перед журналистами перед вылетом на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как складывается ситуация в Сирии.
РБК 02 ноября в 06:18
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Футбол
Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR
Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
Чемпионат вчера в 13:27
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:06
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 02 ноября в 18:14
Общество
WSJ: три авиакомпании США планируют демонстрационные полеты MAX для улучшения их имиджа
Американские авиакомпании Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines разрабатывают план совершения демонстрационных полетов модернизированных Boeing 737 MAX отдельно от компании Boeing и Федерального авиационного управления (ФАУ) США перед официальным возобновлением эксплуатации этих самолетов.
ТАСС вчера в 21:15
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Агент Семчева опровергла информацию о его госпитализации
РИА Новости вчера в 15:08
Футбол
Леванте — Барселона 3:1
Metaratings 02 ноября в 11:53
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору тортов и пирожных
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору кондитерских изделий.
РБК 00:32
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Космос
Сейсмометр InSight сам себе помешал слушать «марсотрясения»
N+1 31 октября в 19:02
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 04:15
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Наука
У азиатских слонов нашли признаки менопаузы
Наблюдая за жизнью и размножением почти четырех тысяч самок азиатского слона, ученые обнаружили у них признаки менопаузы.
N+1 01 ноября в 07:23
Общество
Названы продукты для замедления старения
Специалисты выяснили, что благодаря десяти продуктам человек может дольше сохранить молодость и упругость кожи.
ТК Звезда вчера в 21:54