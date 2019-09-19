Армия и оружие

iReactoriReactorВ Пентагоне заявили, что США не готовы к гибридной войне с Россией

Соединенные Штаты не готовы к гибридной войне с Россией, в связи с чем намерены скорректировать планы развития оборонного ведомства. Об этом на конференции ВВС США заявил глава Пентагона Марк Эспер.
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Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией

США не готовы к "опосредованной и гибридной" войне с Россией и намерены в связи с этим скорректировать планы развития оборонного и других ведомств, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новостивчера в 22:22

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В Пентагоне заявили, что Штаты не готовы к гибридной войне с Россией

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Газета.Ru01:28

Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией

РИА Новостивчера в 22:22

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Глава Пентагона оценил возможность гибридной войны с Россией

Московский Комсомолецвчера в 23:08

Пентагон заявил о неготовности США к «гибридной войне» с Россией

Известиявчера в 22:57

Глава Пентагона заявил о неготовности США к гибридной войне

RT на русском01:23
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ОП предупредила «КВС» об угрозе срыва реконструкции проспекта Кирова

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Экс-депутат Верховной рады и Герой Украины Надежда Савченко нашла новую работу.
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В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

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Эксперимент, начатый 100 лет назад, показал, что породы деревьев в лесу сменяют друг друга не только в соответствии с временными закономерностями, но и из-за случайных причин.
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что готов взять на поруки мужчину, который грозился взорвать мост в Киеве.
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В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии

В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Москве на Старой площади начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над росгвардейцем, передает корреспондент РБК.
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Специалисты из Института имени Роберта Коха и Немецкого агентства по вопросам окружающей среды провели масштабное исследование с целью выяснения уровня микропластика в организме детей Германии.
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Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие

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Политика

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Армия и оружие

Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран

В Тегеране предупредили о риске развития полномасштабных боевых действий в регионе в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
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В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
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