Армия и оружие
iReactorВ Пентагоне заявили, что США не готовы к гибридной войне с Россией
Соединенные Штаты не готовы к гибридной войне с Россией, в связи с чем намерены скорректировать планы развития оборонного ведомства. Об этом на конференции ВВС США заявил глава Пентагона Марк Эспер.
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США не готовы к "опосредованной и гибридной" войне с Россией и намерены в связи с этим скорректировать планы развития оборонного и других ведомств, заявил глава Пентагона Марк Эспер.РИА Новостивчера в 22:22
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:41, Вашингтон
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Политика
Экс-депутат Рады Надежда Савченко нашла новую работу
Экс-депутат Верховной рады и Герой Украины Надежда Савченко нашла новую работу.
РЕН ТВ 08:38
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Шоу-бизнес
Заворотнюк составили новый план лечения
Как сообщает Super, после того, как Заворотнюк пришла в сознание, врачи составили ей новый план лечения.
BFM.ru 08:18
Транспорт
В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса
Третья взлетно-посадочная полоса открылась в аэропорту Шереметьево.
ТАСС 09:24
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Наука
Забытый эксперимент вековой давности рассказал о причинах смены одних пород деревьев другими
Эксперимент, начатый 100 лет назад, показал, что породы деревьев в лесу сменяют друг друга не только в соответствии с временными закономерностями, но и из-за случайных причин.
N+1 вчера в 10:22
Политика
Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности
Эхо Москвы вчера в 22:07
Происшествия
Аваков готов взять на поруки «минера», грозившегося взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что готов взять на поруки мужчину, который грозился взорвать мост в Киеве.
ФАН 08:45
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Футбол
Александр Дюков: «Работа по реформированию судейства началась»
После заседания исполкома глава РФС Александр Дюков рассказал об изменениях, которые произойдут в российском судействе.
Спорт-Экспресс 07:55
Происшествия
Объявлен в розыск хозяин утонувшего в Черном море катамарана
Российская газета 08:05
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии
В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Общество
Oxxxymiron запустил трансляцию #сядьзатекст
Snob.ru 08:10
Общество
В Москве начались одиночные пикеты в поддержку актера Павла Устинова
В Москве на Старой площади начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над росгвардейцем, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 04:13
Наука
Пиво оберегает от развития диабета
Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru 17 сентября в 09:00
Наука
В организме немецких детей обнаружили одиннадцать видов микропластика
Специалисты из Института имени Роберта Коха и Немецкого агентства по вопросам окружающей среды провели масштабное исследование с целью выяснения уровня микропластика в организме детей Германии.
Naked Science 17 сентября в 11:59
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Армия и оружие
Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
В Тегеране предупредили о риске развития полномасштабных боевых действий в регионе в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
Российская газета 09:21
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Общество
Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31