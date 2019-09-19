США не готовы к "опосредованной и гибридной" войне с Россией и намерены в связи с этим скорректировать планы развития оборонного и других ведомств, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

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Соединенные Штаты не готовы к гибридной войне с Россией, в связи с чем намерены скорректировать планы развития оборонного ведомства. Об этом на конференции ВВС США заявил глава Пентагона Марк Эспер.

В Пентагоне заявили, что США не готовы к гибридной войне с Россией

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