Соединенные Штаты и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, однако потенциал для конфликта между двумя странами остается низким.

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ВАШИНГТОН, 3 марта. / ТАСС/. Соединенные Штаты и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, однако потенциал для конфликта между двумя странами остается низким.

В Пентагоне заявили, что США соперничают с Россией в Арктике

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