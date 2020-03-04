Политика
ТАССВ Пентагоне заявили, что США соперничают с Россией в Арктике
ВАШИНГТОН, 3 марта. / ТАСС/. Соединенные Штаты и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, однако потенциал для конфликта между двумя странами остается низким.
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Соединенные Штаты и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, однако потенциал для конфликта между двумя странами остается низким.ТАССвчера в 15:38
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Происшествия
В Волгоградской области задержали главу Михайловки Сергея Фомина
Армия и оружие
Турция взорвала ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
На кадрах изображен удар с воздуха по ЗРПК "Панцирь-С1" в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян «объективными обстоятельствами»
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падения доходов населения.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
Правительство временно запретило вывозить из России медицинские маски
Правительство ввело временный запрет на экспорт некоторых медицинских изделий, в том числе масок.
Авто
Volkswagen сокращает производство лифтбека Skoda Rapid в Калуге
Изданию «Интерфакс» в беседе с представителем Volkswagen Group Rus удалось выяснить, что из-за нехватки задних фонарей от международного поставщика будут сокращены объемы производства автомобилей Skoda Rapid.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Самая молодая миллиардерша в мире устроила себе мини-отпуск. Она отдыхает вместе со своей сестрой, супермоделью Кендалл Дженнер.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Футбол
Криштиану Роналду: Мама находится в стабильном состоянии
Хочу поблагодарить вас за сообщения в поддержку моей мамы. Сейчас она находится в стабильном состоянии.
Политика
Премьер-министр Украины подал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке, передаёт 3 марта украинское издание «Страна».
Происшествия
В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус
В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Политика
Путин рассказал о рискованном обещании после кризиса 2008 года
Президент России Владимир Путин рассказал, что его обещание не допустить обнуления накоплений граждан, которое он дал во время кризиса 2008 года, было рискованным.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
Авторы указывают на то, что планируемое «быстрое снижение уровня бедности обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски не достижения прогнозных значений».
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Футбол
Сборная России начнет выступление в Лиге наций матчем с сербами
Футболисты сборной России начнут свое выступление в Лиге наций УЕФА сезона-2020/21 с домашнем матча против команды Сербии, который пройдет 3 сентября 2020 года, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Армия и оружие
Минобороны получит спутник «Пион-НКС»
График окончания работ по созданию спутника «Пион-НКС», который является составной частью системы радиоэлектронной разведки «Лиана», утвержден.
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка
В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Политика
Путин направил в Госдуму поправки в Конституцию
На рассмотрение в Госдуму поступили поправки в Конституцию от президента Владимира Путина.
Происшествия
Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за сигнала о неисправности
Пассажирский самолет, направлявшийся из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика технической неисправности.
Космос
Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса
Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
Политика
РБК: Путин утвердит поправки в Конституцию в день присоединения Крыма
Президент России Владимир Путин подпишет поправки в Конституцию в день присоединения Крыма к России — 18 марта.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Общество
В Госдуме предложили ограничить время продажи алкоголя в жилых домах
Законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, доработан депутатами Госдумы РФ ко второму чтению.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Общество
Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта
Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров.
Футбол
В ожидании крутой атмосферы: «Спартак» примет ЦСКА в 1/4 финала КР
ЦСКА впервые за 4 года не вылетел в 1/16 финала Первая игра в этом году между "Спартаком" и ЦСКА пройдет под эгидой Кубка России.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.