Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ Пентагоне заявили, что крупных стычек с военными РФ в Сирии не было

Вашингтон, 22 июля 2020, 20:17 — REGNUM Существенных столкновений российских и американских военных в Сирии не было, сообщил 22 июля журналистам генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.
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В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
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Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

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Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчетом о работе правительства.
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС вчера в 10:47
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Экономика

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
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Общество

Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:08
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Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
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Армия и оружие

Определены сроки передачи ВМФ России фрегатов с гиперзвуковым оружием

Российская газета вчера в 23:36
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Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

BFM.ru вчера в 10:39
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Наука

Обнаружены эффективные антитела против коронавируса

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Музыка

Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые за 27 лет

Шведская группа ABBA намерена выпустить пять новых песен в 2021 году, передает RT.
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Общество

Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы

В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.
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Вечерний курьер вчера в 02:07
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Финансы

На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики

Доминирующее положение американской денежной единицы лишь усугубит экономические последствия пандемии — к такому выводу пришли в МВФ.
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Космос

В Музее космонавтики в Москве появился стенд, посвящённый технологиям 3D-биопечати в космосе

Информационный центр Правительства Москвы вчера в 09:15
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В Новоузенском районе возле дороги нашли тело женщины

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Порошенко обвинили в незаконном получении трех миллиардов долларов

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти.
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В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

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Китай запустил первую миссию для изучения Марса

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
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Опубликованы комплектации нового Kia K5 для России

У российских дилеров новая генерация седана Kia Optima, которая будет продаваться под названием K5, появится в семи комплектациях.
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В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

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РБК вчера в 15:11
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Наставник «Уфы» Евсеев подвел итоги сезона РПЛ

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итоги сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) для своей команды.
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