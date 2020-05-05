Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус. По его словам, свидетельства указывают «на естественное происхождение вируса, что он не был создан человеком».

В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса

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