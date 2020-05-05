Коронавирус
RT на русскомВ Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус. По его словам, свидетельства указывают «на естественное происхождение вируса, что он не был создан человеком».
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Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
RT на русском 17:10
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
Общество
В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке
Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
Происшествия
Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом
Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Шоу-бизнес
Джиган отреагировал на решение Самойловой о разводе
Российский рэпер Джиган отреагировал на решение супруги, модели Оксаны Самойловой, развестись с ним.
ФАН 09:55
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
Общество
Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe
ТАСС вчера в 02:54
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
Происшествия
СК завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которому вменяют растрату порядка 700 млн рублей.
ТАСС 15:47
Общество
Ученый, напугавший британцев коронавирусом, грубо нарушал самоизоляцию
Профессор Имперского Колледжа Нил Фергюсон, встречаясь с любовницей, публично призывал британцев соблюдать режим самоизоляции, 5 мая сообщает Daily Mail.
ИА Красная Весна 15:58
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM вчера в 02:26
Здоровье
Доктор Мясников призвал лечиться дома во время пандемии
Мясников объяснил, что людям, которые могут самостоятельно стоять или сидеть, не нужно отправляться в медицинские учреждения.
Слово и Дело вчера в 09:50
Армия и оружие
Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии
Военное дело 11:22
Армия и оружие
В Бурятии военные усиливают подготовку к уличным боям
Полигоны армейского общевойскового объединения Восточного военного округа, находящиеся в Республике Бурятия, в нынешнем году будут оборудованы новыми учебными точками.
Номер один 05:33
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец 06:38
Общество
Власти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток
В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно.
Известия 13:03
Здоровье
Более 300 медиков отказались работать в Калининградской области
Порядка 100 врачей и 250 медицинских сестер не вышли на работу в Калининградской области с начала эпидемии коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
Lenta.ru 10:06
Футбол
«Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкам
Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».
Sports.ru 16:32
Финансы
Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России
Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России - Силуанов.
ТАСС 17:11
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Футбол
Азербайджанская волейболистка останется в Венгрии еще на год
Футболист азербайджанского клуба завершил карьеру из-за коронавируса >> Волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова выступала в "Вашаше" с 2018 года и не смогла завершить сезон, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
Sputnik Азербайджан вчера в 06:42
Кино
Отрывок из анимации «Темная Лига Справедливости» появился в сети
Бербанк, США, 5 мая 2020, 12:28 — REGNUM Отрывок из готовящейся к выходу анимационной картины «Темная Лига Справедливости: Война Апокалипсиса» от Warner Bros. появился на YouTube-канале IGN.
REGNUM 05:28
Экономика
Узбекистан отправил в Россию первую партию ранней черешни
Россия импортирует около 75 тыс. тонн черешни ежегодно.
REGNUM 05:37
Авто
Бесключевой доступ упрощает угон автомобиля
Нейтрализует бесключевой доступ хитрое приспособление под названием «удочка».
Автоновости дня 03 мая в 07:32
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о штурме Берлина
KM.ru вчера в 07:32