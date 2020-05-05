Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус. По его словам, свидетельства указывают «на естественное происхождение вируса, что он не был создан человеком».
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В Пентагоне заявили, что власти США не знают, где именно появился коронавирус

ТАСС16:25

Пентагон: США не знают, где именно в Ухане появился коронавирус

Комсомольская правда15:21

Пентагон заявил, что США не имеют данных о месте возникновения коронавируса

Газета.Ru15:51

В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса

RT на русском15:32

В США заявили об отсутствии данных о месте появления COVID-19 в Ухане

Известия15:26

Власти США высказались о месте возникновения коронавируса

Lenta.ru16:13

США не знают места возникновения коронавируса в Ухане

РИА Новости15:16
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Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

RT на русском 17:10
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Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
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Общество

В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке

Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
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Происшествия

Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом

Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
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Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
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Шоу-бизнес

Джиган отреагировал на решение Самойловой о разводе

Российский рэпер Джиган отреагировал на решение супруги, модели Оксаны Самойловой, развестись с ним.
ФАН 09:55
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Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
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Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС вчера в 02:54
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
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Происшествия

СК завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которому вменяют растрату порядка 700 млн рублей.
ТАСС 15:47
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Общество

Ученый, напугавший британцев коронавирусом, грубо нарушал самоизоляцию

Профессор Имперского Колледжа Нил Фергюсон, встречаясь с любовницей, публично призывал британцев соблюдать режим самоизоляции, 5 мая сообщает Daily Mail.
ИА Красная Весна 15:58
Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM вчера в 02:26
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Шоу-бизнес

Джуди Денч стала самой пожилой моделью обложки британского Vogue

Дни24 16:00
Здоровье

Доктор Мясников призвал лечиться дома во время пандемии

Мясников объяснил, что людям, которые могут самостоятельно стоять или сидеть, не нужно отправляться в медицинские учреждения.
Слово и Дело вчера в 09:50
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Армия и оружие

Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии

Военное дело 11:22
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Армия и оружие

В Бурятии военные усиливают подготовку к уличным боям

Полигоны армейского общевойскового объединения Восточного военного округа, находящиеся в Республике Бурятия, в нынешнем году будут оборудованы новыми учебными точками.
Номер один 05:33
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец 06:38
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Общество

Власти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток

В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно.
Известия 13:03
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Здоровье

Более 300 медиков отказались работать в Калининградской области

Порядка 100 врачей и 250 медицинских сестер не вышли на работу в Калининградской области с начала эпидемии коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 19:25
6,8K
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления

Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
Lenta.ru 10:06
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Футбол

«Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкам

Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».
Sports.ru 16:32
Финансы

Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России

Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России - Силуанов.
ТАСС 17:11
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
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Футбол

Азербайджанская волейболистка останется в Венгрии еще на год

Футболист азербайджанского клуба завершил карьеру из-за коронавируса >> Волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова выступала в "Вашаше" с 2018 года и не смогла завершить сезон, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
Sputnik Азербайджан вчера в 06:42
Кино

Отрывок из анимации «Темная Лига Справедливости» появился в сети

Бербанк, США, 5 мая 2020, 12:28 — REGNUM Отрывок из готовящейся к выходу анимационной картины «Темная Лига Справедливости: Война Апокалипсиса» от Warner Bros. появился на YouTube-канале IGN.
REGNUM 05:28
Экономика

Узбекистан отправил в Россию первую партию ранней черешни

Россия импортирует около 75 тыс. тонн черешни ежегодно.
REGNUM 05:37
Авто

Бесключевой доступ упрощает угон автомобиля

Нейтрализует бесключевой доступ хитрое приспособление под названием «удочка».
Автоновости дня 03 мая в 07:32
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о штурме Берлина

KM.ru вчера в 07:32
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