Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты подорвали свое военное преимущество перед Россией и Китаем, передает ТАСС.

В Пентагоне заявили о потере военного преимущества США перед Россией

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