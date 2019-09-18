Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Пентагоне заявили о выводе военных с севера Сирии из-за Турции

Американские военные были выведены с севера Сирии в связи с планируемой Турцией военной операцией. Об этом заявил представитель пресс-службы Минобороны США Джонатан Хоффман. По его словам, в то же время американское военное присутствие на территории Сирии осталось неизменным.
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