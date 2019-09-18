В министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая. Такую позицию выразил генерал ВВС США и заместитель главы Объединенного комитета начальников Штабов Джон Хайтен. Его интервью было опубликовано на сайте Пентагона.

В Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России

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