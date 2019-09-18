Армия и оружие
ИзвестияВ Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России
В министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая. Такую позицию выразил генерал ВВС США и заместитель главы Объединенного комитета начальников Штабов Джон Хайтен. Его интервью было опубликовано на сайте Пентагона.
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В Пентагоне боятся отстать по уровню развития от вооруженных сил России и Китая
Комсомольская правда05:49
Почему в Пентагоне заявили об угрозе отставания от России и Китая в сфере вооружений
RT на русскомвчера в 23:30
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Армия и оружие
В США назвали российский Су-57 небоеспособным
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады
Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Политика
ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
Политика
В ЕС обеспокоены временным задержанием посла Великобритании в Иране
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием посла Великобритании в Иране, об этом говорится в его Twitter.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк
По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Хоккей
Форвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛ
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Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Общество
В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
Гаджеты
Гарнитуры Thermaltake Shock XT 7.1 и Shock XT относятся к игровым
В обеих моделях используются 50-миллиметровые излучатели, но особенностью Shock XT 7.1 является наличие встроенной звуковой карты с процессором цифровой обработки сигналов, которая позволяет получить виртуальный объемный звук 7.1.
Здоровье
Врач из Уфы назвала 15 опасных БАДов
Экономика
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему
Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
Шоу-бизнес
Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным
Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Общество
В Гидрометцентре объяснили причину аномально теплой зимы
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что аномальная для зимы погода наблюдаются в России из-за глобального потепления.
Происшествия
В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека
Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.
Экономика
«Аграрная сверхдержава». Украина вошла в тройку лидеров экспорта сельхозпродукции в ЕС
По словам экономиста Виктора Скаршевского, западные государства заинтересованы в подавлении промышленного производства в зависимых странах, взамен советуя становиться «аграрными сверхдержавами».
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Авто
Названы причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Общество
Садовничий подтвердил возможное открытие филиала МГУ в Сирии
Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова может открыть филиал в Дамаске, заявил ректор университета Виктор Садовничий.
Происшествия
Директора интерната под Курском задержали по подозрению в хищениях
В Курской области полиция задержала директора школы-интерната по подозрению в хищении у воспитанников пенсий по инвалидности.
Футбол
«Ливерпуль» выдал рекордный старт сезона в истории топ-5 лиг Европы
Как сообщает Opta, 61 набранное очко после 21 игры не только лучший старт в истории Премьер-лиги, но и для топ-5 национальных лиг Европы — АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1.
Политика
Роухани попросил прощения у Украины
Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за крушение самолета Boeing в Тегеране и пообещал привлечь к ответственности всех виновных, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам телефонного разговора глав государств.
Политика