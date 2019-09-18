Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России

В министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая. Такую позицию выразил генерал ВВС США и заместитель главы Объединенного комитета начальников Штабов Джон Хайтен. Его интервью было опубликовано на сайте Пентагона.
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Пентагон заявил об угрозе отставания от армий России и Китая

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В Пентагоне призвали не допустить отставания от Китая и России

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В Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России

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В Пентагоне боятся отстать по уровню развития от вооруженных сил России и Китая

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Власти США заявили об угрозе отставания от военной мощи России

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В Пентагоне испугались конкуренции со стороны России и Китая

РИА Новости04:24

Почему в Пентагоне заявили об угрозе отставания от России и Китая в сфере вооружений

RT на русскомвчера в 23:30
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Армия и оружие

В США назвали российский Су-57 небоеспособным

Газета.Ru вчера в 04:07
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады

Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
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Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием посла Великобритании в Иране, об этом говорится в его Twitter.
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СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк

По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.
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Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
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Форвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛ

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Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»

Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
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Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
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Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным

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В Гидрометцентре объяснили причину аномально теплой зимы

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В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов

Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
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Единственная иранская олимпийская медалистка покинула страну

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Названы причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

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Садовничий подтвердил возможное открытие филиала МГУ в Сирии

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Как сообщает Opta, 61 набранное очко после 21 игры не только лучший старт в истории Премьер-лиги, но и для топ-5 национальных лиг Европы — АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1.
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РИА Новости вчера в 14:11
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Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

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