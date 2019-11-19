Происшествия

REGNUMREGNUMВ Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие

В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека. Об этом сообщили 19 ноября в пресс-службе регионального главного управления МЧС.
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СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек в яме с кипятком в Пензе

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В Пензе машина провалилась под асфальт, погибли два человека

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В Пензе причину гибели двух мужчин устанавливают следователи

ПензаИнформ05:26

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих мужчин в результате обвала грунта

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В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком

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На место трагедии на Севере приехал руководитель пензенского СУ СКР

Пенза-Пресс05:02

На видео попал момент трагедии на улице Аустрина в Пензе

Пенза-взгляд05:52
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Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Lenta.ru 02:19
Финансы

Рубль слегка повысился к доллару и евро

По данным на 10.04 по мск, курс доллара упал на 6 коп. и составил 63,70 руб. Евро, в свою очередь, снизился на 2 коп. до 70,48 руб.
Газета.Ru вчера в 02:19
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Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
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Для выхода в свет внук британской королевы выбрал классический смокинг, а его супруга предпочла эффектное черное кружевное платье на чехле от известного бренда.
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ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую

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Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
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В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
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Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
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Происшествия

Адвокат рассказал о попытке суицида Соколова

По словам Почуева, бывший профессор СПбГУ попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями.
Газета.Ru 04:42
Футбол

В сборной России по футболу ввели систему дисциплинарных штрафов

Источник РБК, близкий к ситуации, и собеседник в РФС подтвердили информацию о наличии системы дисциплинарных штрафов в сборной России.
РБК 05:31
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Армия и оружие

В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM 03:01
Происшествия

Директор обстрелянного студентом российского колледжа уволился

Lenta.ru 05:05
Политика

НАТО отреагировало на передачу Россией украинских кораблей

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возвращение Россией Украине трёх военных кораблей, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
RT на русском 05:35
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
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Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Космос

Virgin Galactic начала подготовку космических туристов

Обратная связь, которую первые пассажиры предоставят Virgin Galactic, поможет компании усовершенствовать свою модель в будущем.
Хайтек+ вчера в 07:26
Политика

Посольство России посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка»

РБК 04:58
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуации в Сирии и на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе Кремля.
ФАН вчера в 09:25
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
Коммерсантъ 02:00
Армия и оружие

«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Известия 04:24
Происшествия

В Якутии мать закрыла на два дня в доме четверых детей без еды и воды

REGNUM 03:47
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Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон

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Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
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Наталья Ветлицкая возобновляет концертную деятельность в России

Звезда девяностых голов Наталья Ветлицкая возобновляет концертную деятельность.
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Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
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Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
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AMD в Южной Корее обогнала Intel по продажам процессоров

По данным немецкого интернет-магазина MindFactory, в октябре 78% покупателей остановили свой выбор на процессорах AMD, а чип от Intel в октябре приобрели только 22% клиентов.
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