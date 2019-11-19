Происшествия
REGNUMВ Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие
В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека. Об этом сообщили 19 ноября в пресс-службе регионального главного управления МЧС.
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Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Финансы
Рубль слегка повысился к доллару и евро
По данным на 10.04 по мск, курс доллара упал на 6 коп. и составил 63,70 руб. Евро, в свою очередь, снизился на 2 коп. до 70,48 руб.
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Общество
Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер
Для выхода в свет внук британской королевы выбрал классический смокинг, а его супруга предпочла эффектное черное кружевное платье на чехле от известного бренда.
Политика
ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Происшествия
Адвокат рассказал о попытке суицида Соколова
По словам Почуева, бывший профессор СПбГУ попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями.
Футбол
В сборной России по футболу ввели систему дисциплинарных штрафов
Источник РБК, близкий к ситуации, и собеседник в РФС подтвердили информацию о наличии системы дисциплинарных штрафов в сборной России.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Политика
НАТО отреагировало на передачу Россией украинских кораблей
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возвращение Россией Украине трёх военных кораблей, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Происшествия
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
Космос
Virgin Galactic начала подготовку космических туристов
Обратная связь, которую первые пассажиры предоставят Virgin Galactic, поможет компании усовершенствовать свою модель в будущем.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуации в Сирии и на Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе Кремля.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Кино
Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон
Политика
Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая возобновляет концертную деятельность в России
Звезда девяностых голов Наталья Ветлицкая возобновляет концертную деятельность.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Гаджеты
AMD в Южной Корее обогнала Intel по продажам процессоров
По данным немецкого интернет-магазина MindFactory, в октябре 78% покупателей остановили свой выбор на процессорах AMD, а чип от Intel в октябре приобрели только 22% клиентов.