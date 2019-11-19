В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека. Об этом сообщили 19 ноября в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие

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