Коронавирус
КоммерсантъВ Пензенской области подтвердился первый случай коронавируса
В Пензенской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина. Она заявила, что лечение пациентки ведется по протоколу, наблюдается положительная динамика.
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Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Кабмин принял решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения COVID-19.
Общество
В Тюменской области ввели режим повышенной готовности
"Постановлением правительства Тюменской области с 18 марта 2020 года в Тюменской области введен режим повышенной готовности", – сказал Моор в ходе прямой линии о профилактике коронавируса, транслировавшейся на его страницах в соцсетях.
Общество
Роспотребнадзор требует ограничить массовые мероприятия по всей стране
О требовании ограничить массовые мероприятия говориться в постановлении, которое подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Финансы
Рубль начал укрепляться к доллару и евро вслед за нефтью
Доллар и евро снижаются на Московской бирже во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь после падения накануне благодаря росту цен на нефть.
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
Происшествия
Сына российского судьи обвинили в убийстве школьника
В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в убийстве школьника сыну судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Строительство "Северного потока — 2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Хоккей
КХЛ приостановила плей-офф до 10 апреля
КХЛ ранее сообщала об остановке чемпионата на десять дней. Вчера стало известно, что в турнире отказались выступать «Йокерит» и «Барыс».
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Политика
Акция против обнуления президентских сроков прошла у Госдумы
Политика
Россияне смогут бесплатно получить консультацию врача через приложение
С понедельника россияне смогут через интернет получить бесплатную консультацию врача, рассказал премьер Михаил Мишустин во время посещения президентом Владимиром Путиным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, пишет «Интерфакс».
Общество
Собянин: Идентифицированы 95% граждан, вернувшихся в РФ из очагов инфекции
Идентифицированы 95 процентов граждан, вернувшихся в Россию из очагов распространения коронавирусной инфекции, сообщил президенту мэр Москвы Сергей Собянин.
Здоровье
В Екатеринбурге подтвердился первый случай коронавирусной инфекции
Диагноз подтвердился у девушки, которая прилетела в Екатеринбург из Италии.
Футбол
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Общество
В США начались испытания вакцины против коронавируса
16 марта первый участник клинических испытаний вакцины в США получит экспериментальную дозу.
Политика
Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается
Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.
Транспорт
Финляндия закрывает железнодорожное сообщение с Россией
Железнодорожное сообщение между двумя странами будет ограничено с 19 марта.
Политика
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
Политика
Украина временно закрыла границы с Крымом
Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Происшествия
Коронавирус подтвердился у жителя Красноярска
В Красноярске выявили случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Российские корабли назвали помехой для провокации в Черном море
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Политика
ЛДПР предложила лишить мандата нарушившего карантин депутата
Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Катасонова, нарушившего режим карантина после поездки во Францию, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных ГД.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Общество
Второй случай заболевания коронавирусом выявили в Нижнем Новгороде
Первая пациентка уже выздоровела В Нижегородской области подтвердили второй случай заболевания новым коноравирусом COVID-19.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Здоровье
Госдума приняла законопроект о госрегулировании цен на лекарства
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства.