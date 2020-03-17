Диагноз коронавирус подтвержден у пациентки из Пензы. Результат исследования анализа в Новосибирске озвучил пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

В Пензе подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Футбол Кубок Америки—2020 перенесён на 2021 год Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Путин поручил наладить интернет-доступ к социально значимым ресурсам Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и телекоммуникационные компании наладить бесплатный интернет-доступ к социально значимым ресурсам, в том числе для закупки лекарств в условиях распространения коронавируса.

Общество Скончалась вдова Гагарина Валентина Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Здоровье Заражение коронавирусом подтвердилось у жителя Хакасии Коронавирус нового типа выявлен у 51-летнего жителя Хакасии, сообщили во вторник ТАСС в республиканском Минздраве.

Общество Губернаторов обязали проверить всех вернувшихся из Европы Роспотребнадзор обязал губернаторов обеспечить обследование на коронавирус всем гражданам, вернувшимся в течение двух недель из Европы или прибывшим из стран ЕС транзитом.

Футбол Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА» Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением с журналистами по поводу требования УЕФА завершить Тинькофф чемпионат России до конца июня 2020 года.

Футбол Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Экономика Экономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT прокомментировал прогноз международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), согласно которому ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к рецессии мировой экономики.