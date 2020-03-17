Коронавирус

Smi58.ruSmi58.ruВ Пензе подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Диагноз коронавирус подтвержден у пациентки из Пензы. Результат исследования анализа в Новосибирске озвучил пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.
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Главы Роспотребнадзора и Минздрава региона дают эксклюзивное интервью на ГТРК «Пенза»

ГТРК Пенза10:33

У пензячки подтвердили коронавирусную инфекцию

Пенза-Пресс07:26

У жительницы Пензы с внебольничной пневмонией подтвердили коронавирус

РИА Новости07:50

В Пензе подтвердили первый случай заражения коронавирусом

ТАСС07:43

В Пензе подтвержден первый случай коронавируса

PenzaNews07:35

У госпитализированной пензячки подтвердили коронавирусную инфекцию

ПензаИнформ07:31

В Пензе подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Smi58.ru07:51
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Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Футбол

Кубок Америки—2020 перенесён на 2021 год

Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии.
Чемпионат 09:14
Футбол

«Зенит» приостановил тренировки до 22 марта из-за коронавируса

Петербургский «Зенит» приостановил тренировки до 22 марта.
Gazeta.SPb 08:32
Культура

Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой

Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Evo-rus.com вчера в 13:11
Политика

Путин призвал не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
Коммерсантъ 09:15
Политика

Путин заявил о росте числа нераскрытых преступлений в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о росте количества преступлений в стране по итогам 2019 года.
Городовой 07:09
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Общество

В Оренбуржье из-за коронавируса вводят режим повышенной готовности

Оренбург, 17 марта 2020, 18:35 — REGNUM В Оренбургской области вводится режим повышенной готовности.
REGNUM 11:35
Общество

Путин поручил наладить интернет-доступ к социально значимым ресурсам

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и телекоммуникационные компании наладить бесплатный интернет-доступ к социально значимым ресурсам, в том числе для закупки лекарств в условиях распространения коронавируса.
РИА Новости 10:18
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

Президент России Владимир Путин присвоил бизнесмену Аркадию Ротенбергу звание Героя труда за строительство Крымского моста.
Компания вчера в 11:56
Энергетика

Путин удивился росту цен на бензин

Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
РИА Новости 10:05
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Здоровье

Заражение коронавирусом подтвердилось у жителя Хакасии

Коронавирус нового типа выявлен у 51-летнего жителя Хакасии, сообщили во вторник ТАСС в республиканском Минздраве.
ТАСС 10:38
Общество

Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать простуженных россиян

Минпромторг разослал рекомендации ресторанам и кафе по работе в условиях профилактики коронавирусной инфекции.
Интерфакс 10:04
Армия и оружие

Китайские СМИ объяснили, почему США не станут нападать на Россию

Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему Россия победит в Третьей мировой войне.
Pravda.Ru 08:16
Политика

Путин рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах борьбы с распространением вируса COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 10:02
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Общество

Газета «Ведомости»: В Москве в ближайшее время может быть введен режим ЧС

В Москве, как пишет газета «Ведомости», в ближайшее время может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, а город будет закрыт на въезд.
Эхо Москвы 09:30
Политика

Украина временно закрыла границы с Крымом

Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Газета.Ru 02:33
Общество

Губернаторов обязали проверить всех вернувшихся из Европы

Роспотребнадзор обязал губернаторов обеспечить обследование на коронавирус всем гражданам, вернувшимся в течение двух недель из Европы или прибывшим из стран ЕС транзитом.
БИЗНЕС Online 07:08
Футбол

Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением с журналистами по поводу требования УЕФА завершить Тинькофф чемпионат России до конца июня 2020 года.
Спорт-Экспресс 11:25
Футбол

Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 11:33
Экономика

Экономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса

Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT прокомментировал прогноз международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), согласно которому ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к рецессии мировой экономики.
RT на русском 11:17
Экономика

ФРС снова лечит мировые рынки неограниченной ликвидностью

ФРС снова лечит мировые рынки неограниченной ликвидностью Федеральная резервная система США экстренно снизила учетную ставку до минимального уровня — 0–0,25% годовых.
Коммерсантъ 15 марта в 18:40
Шоу-бизнес

Певица Нюша продемонстрировала результат бьюти-преображения

RuNews24.ru 07:37
Футбол

Эксперт рассказал о судьбе российского футбола в связи с коронавирусом

Во вторник, вероятно, объявят о приостановке чемпионата России из-за коронавируса.
Газета Metro вчера в 13:43
Игры

Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях

The GEEK вчера в 15:45
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