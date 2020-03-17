Коронавирус
Smi58.ruВ Пензе подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Диагноз коронавирус подтвержден у пациентки из Пензы. Результат исследования анализа в Новосибирске озвучил пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.
Читать в источнике
Оценить163
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Футбол
Кубок Америки—2020 перенесён на 2021 год
Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии.
Футбол
«Зенит» приостановил тренировки до 22 марта из-за коронавируса
Петербургский «Зенит» приостановил тренировки до 22 марта.
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Политика
Путин призвал не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
Политика
Путин заявил о росте числа нераскрытых преступлений в России
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о росте количества преступлений в стране по итогам 2019 года.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Оренбуржье из-за коронавируса вводят режим повышенной готовности
Оренбург, 17 марта 2020, 18:35 — REGNUM В Оренбургской области вводится режим повышенной готовности.
Общество
Путин поручил наладить интернет-доступ к социально значимым ресурсам
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и телекоммуникационные компании наладить бесплатный интернет-доступ к социально значимым ресурсам, в том числе для закупки лекарств в условиях распространения коронавируса.
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост
Президент России Владимир Путин присвоил бизнесмену Аркадию Ротенбергу звание Героя труда за строительство Крымского моста.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Здоровье
Заражение коронавирусом подтвердилось у жителя Хакасии
Коронавирус нового типа выявлен у 51-летнего жителя Хакасии, сообщили во вторник ТАСС в республиканском Минздраве.
Общество
Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать простуженных россиян
Минпромторг разослал рекомендации ресторанам и кафе по работе в условиях профилактики коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Китайские СМИ объяснили, почему США не станут нападать на Россию
Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему Россия победит в Третьей мировой войне.
Политика
Путин рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах борьбы с распространением вируса COVID-19 в стране.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Общество
Газета «Ведомости»: В Москве в ближайшее время может быть введен режим ЧС
В Москве, как пишет газета «Ведомости», в ближайшее время может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, а город будет закрыт на въезд.
Политика
Украина временно закрыла границы с Крымом
Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Общество
Губернаторов обязали проверить всех вернувшихся из Европы
Роспотребнадзор обязал губернаторов обеспечить обследование на коронавирус всем гражданам, вернувшимся в течение двух недель из Европы или прибывшим из стран ЕС транзитом.
Футбол
Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»
Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением с журналистами по поводу требования УЕФА завершить Тинькофф чемпионат России до конца июня 2020 года.
Футбол
Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Экономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса
Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT прокомментировал прогноз международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), согласно которому ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к рецессии мировой экономики.
Экономика
ФРС снова лечит мировые рынки неограниченной ликвидностью
ФРС снова лечит мировые рынки неограниченной ликвидностью Федеральная резервная система США экстренно снизила учетную ставку до минимального уровня — 0–0,25% годовых.
Футбол
Эксперт рассказал о судьбе российского футбола в связи с коронавирусом
Во вторник, вероятно, объявят о приостановке чемпионата России из-за коронавируса.
Игры