Происшествия
РИА НовостиВ Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Как установило следствие, днем 22 мая девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась.
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Футбол
Сегодня «Боруссия» в Дортмунде примет «Баварию»
ГЛАС.RU вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Армия и оружие
СБУ обвинила уроженца России в убийстве украинских спецназовцев в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что установила персональные данные лиц, причастных к убийству украинских спецназовцев в Луганской области в мае 2018 года.
Lenta.ru 05:07
Общество
Писатель Драгунский сообщил о смерти бывшего главы Минэнерго России
На посту министра Лопухина сменил Виктор Черномырдин, а бывший первый министр энергетики осенью 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара.
Известия 04:48
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
Общество
В России повысят накопительные пенсии
В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
РБК 05:09
Происшествия
Облсуд отказал прокурору Энгельса в смягчении наказания Алле Лысенко
При рассмотрении дела в апелляционном порядке выяснилось, что прокурор Энгельса Владимир Климов попросил изменить приговор в отношении Лысенко, применить в отношении нее условное осуждение и установить испытательный срок на один год.
Взгляд-инфо 04:13
Здоровье
В Ивановскую область поступила первая партия тестов на антитела
В регион поступила первая партия тестов на антитела к коронавирусу.
IvanovoNews 04:57
Здоровье
Число умерших пациентов с COVID-19 в Саратовской области выросло до 25
Общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области увеличилось до 25, последние три случая связаны со смертью женщин в возрасте старше 80 лет, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
РИА Новости вчера в 09:21
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10
Dota2.ru вчера в 15:03
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель экипажа Ми-8 на Чукотке
Министерство обороны РФ подтвердило гибель экипажа вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ при жесткой посадке в Анадыре.
Известия 00:24
Общество
В России за сутки зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса
За последние сутки в России умерли 174 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19. Накануне суточный прирост составил 92 человека.
Коммерсантъ 03:43
Общество
В Минпросвещения рассказали о сроках проведения пробных ЕГЭ
По словам министра, принятое решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев.
Российская газета вчера в 12:31
Общество
Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе.
ТВ Центр вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Газета.Ru 04:09
Здоровье
Врач-невролог Петр Соков назвал продукты, помогающие облегчить боль
Врач-невролог Петр Соков, который работает в клинике лечения боли ГКБ имени Виноградова, назвал продукты, помогающие облегчить боль.
Актуальные Новости 03:59
Происшествия
В Адыгее завели дело после вспышки COVID-19 на похоронах
В Республике Адыгея следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Садовского сельского поселения Красногвардейского района, где за последнее время установлено 190 случаев короновируса.
Российская газета 04:08
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Экономика
МСБ сможет уточнить ОКВЭД для получения господдержки
25 мая 2020 года стало известно, что малый и средний бизнес (МСБ) сможет уточнить до 1 июля текущего года основной вид деятельности по ОКВЭД для получения государственной поддержки.
Саминвестор 03:53
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал ФСБ
В квартире на Космодамианской набережной района Замоскворечье нашли мертвым генерал-майора ФСБ Юрия Бзаева.
Lenta.ru 04:43
Общество
Доктор Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что антибактериальное мыло не подходит для использования каждый день, его следует оставлять для специфического применения, для особых категорий больных.
Наша версия 03:12
Происшествия
Коронавирус выявили у врача БСМП Ростова-на-Дону
Ростов-на-Дону, 26 мая 2020, 12:10 — REGNUM У сотрудника больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону тест на коронавирус дал положительный результат, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре 26 мая.
REGNUM 05:10
Общество
В России за сутки выявлено 8 915 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявлено 8 915 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны.
UfaTime.ru 04:25
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Городовой 03:12
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46