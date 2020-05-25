Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Как установило следствие, днем 22 мая девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась.
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Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве пензенской школьницы

Пенза-взгляд05:24

Задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Пензе

PenzaNews01:55

Обнародовано новое фото предполагаемого убийцы 14-летней пензячки

1pnz.ru04:22

Опубликовано фото задержанного по делу об убийстве школьницы в Пензе

Пензенская правда03:08

Жуткие подробности: на шее девочки, убитой в Пензе, странгуляционная полоса. Оригинал ориентировки УМВД попал в сеть

The Penza Post02:07

Обнародовано фото подозреваемого в убийстве девочки в Пензе

ГТРК Пенза03:08

Пензенская полиция опубликовала фото предполагаемого убийцы школьницы

ПензаИнформ02:49
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Футбол

Сегодня «Боруссия» в Дортмунде примет «Баварию»

ГЛАС.RU вчера в 21:31
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В Самарской области ликвидировали открытое горение в частных домах

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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
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Армия и оружие

СБУ обвинила уроженца России в убийстве украинских спецназовцев в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что установила персональные данные лиц, причастных к убийству украинских спецназовцев в Луганской области в мае 2018 года.
Lenta.ru 05:07
Общество

Писатель Драгунский сообщил о смерти бывшего главы Минэнерго России

На посту министра Лопухина сменил Виктор Черномырдин, а бывший первый министр энергетики осенью 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара.
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Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
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Общество

В России повысят накопительные пенсии

В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
РБК 05:09
Происшествия

Облсуд отказал прокурору Энгельса в смягчении наказания Алле Лысенко

При рассмотрении дела в апелляционном порядке выяснилось, что прокурор Энгельса Владимир Климов попросил изменить приговор в отношении Лысенко, применить в отношении нее условное осуждение и установить испытательный срок на один год.
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В Ивановскую область поступила первая партия тестов на антитела

В регион поступила первая партия тестов на антитела к коронавирусу.
IvanovoNews 04:57
Здоровье

Число умерших пациентов с COVID-19 в Саратовской области выросло до 25

Общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области увеличилось до 25, последние три случая связаны со смертью женщин в возрасте старше 80 лет, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
РИА Новости вчера в 09:21
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Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10

Dota2.ru вчера в 15:03
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Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

Discover24 04:46
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Происшествия

Минобороны подтвердило гибель экипажа Ми-8 на Чукотке

Министерство обороны РФ подтвердило гибель экипажа вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ при жесткой посадке в Анадыре.
Известия 00:24
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Общество

В России за сутки зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса

За последние сутки в России умерли 174 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19. Накануне суточный прирост составил 92 человека.
Коммерсантъ 03:43
Общество

В Минпросвещения рассказали о сроках проведения пробных ЕГЭ

По словам министра, принятое решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев.
Российская газета вчера в 12:31
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Общество

Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе.
ТВ Центр вчера в 09:52
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Шоу-бизнес

Шнуров обозвал Пригожина матерным словом

Газета.Ru 04:09
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Врач-невролог Петр Соков назвал продукты, помогающие облегчить боль

Врач-невролог Петр Соков, который работает в клинике лечения боли ГКБ имени Виноградова, назвал продукты, помогающие облегчить боль.
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Происшествия

В Адыгее завели дело после вспышки COVID-19 на похоронах

В Республике Адыгея следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Садовского сельского поселения Красногвардейского района, где за последнее время установлено 190 случаев короновируса.
Российская газета 04:08
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Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
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Экономика

МСБ сможет уточнить ОКВЭД для получения господдержки

25 мая 2020 года стало известно, что малый и средний бизнес (МСБ) сможет уточнить до 1 июля текущего года основной вид деятельности по ОКВЭД для получения государственной поддержки.
Саминвестор 03:53
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
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Происшествия

В Москве найден мертвым генерал ФСБ

В квартире на Космодамианской набережной района Замоскворечье нашли мертвым генерал-майора ФСБ Юрия Бзаева.
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Доктор Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что антибактериальное мыло не подходит для использования каждый день, его следует оставлять для специфического применения, для особых категорий больных.
Наша версия 03:12
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Происшествия

Коронавирус выявили у врача БСМП Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 26 мая 2020, 12:10 — REGNUM У сотрудника больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону тест на коронавирус дал положительный результат, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре 26 мая.
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В России за сутки выявлено 8 915 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 8 915 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны.
UfaTime.ru 04:25
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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Шоу-бизнес

Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

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Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»

Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
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Экономика

Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей

В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
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