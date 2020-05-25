В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Как установило следствие, днем 22 мая девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась.

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

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