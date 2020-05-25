Происшествия
РИА НовостиВ Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Как установило следствие, днем 22 мая девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась.
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Общество
В РФ за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
Москва, 26 мая 2020, 10:44 — REGNUM За последние сутки в России выявлено 8915 случаев заражения короанвирусом.
REGNUM 03:44
Общество
В России установлен новый рекорд по числу погибших за сутки
Всего от коронавируса погибло 3 807 человек.
Владимирские новости 03:50
Армия и оружие
Российские военные заблокировали американский патруль в Сирии
В Твиттере появилось короткое видео того, как российские военные в очередной раз заблокировали движение американского военного конвоя в Сирии.
Военное дело вчера в 03:55
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Фигурное катание
«Неловкий момент» Загитовой собрал более 22 млн просмотров в TikTok
iReactor вчера в 04:48
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 03:40
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Здоровье
В Свердловской области ещё 207 человек заразились коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 207 новых случаев заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости 03:38
Политика
Памфилова опровергла сообщения о регионах с дистанционным голосованием
Памфилова ранее сообщала, что в рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будут применять дистанционный формат.
РБК вчера в 10:05
Политика
США построили на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции для предотвращения создания биологического оружия.
Lenta.ru 03:56
Происшествия
Крупный пожар в Самарской области частично локализован
Пожар в посёлке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 02:47
Общество
В Ростовской области за сутки выявили 203 случая заражения SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 26 мая 2020, 11:00 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 203 случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:00
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные средства
Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений.
Тарантас Ньюс 03:05
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Политика
Китай обвинил США в подстрекании мира к новой холодной войне
Министр иностранных дел КНР Ван И открыто обвинил американские власти, а также лично Трампа в попытке поставить Пекин и Вашингтон на скользкую грань новой холодной войны.
Evo-rus.com вчера в 12:28
Общество
Правительство временно запретило импорт топлива в Россию
«В целях необходимости обеспечения энергетической безопасности РФ и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива РФ правительство РФ постановляет: установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию по перечню, согласно приложению», - говорится в документе.
Rambler News Service вчера в 07:18
Наука
Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом
Lenta.ru вчера в 19:28
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем 24 мая в 02:41
Общество
Число выздоровевших от Covid-19 в России в 1,5 раза превысило заболевших
Из госпиталей выписаны 12,3 тысяч человек В России число выздоровевших за сутки достигло максимальной отметки за весь период наблюдения.
SM News 03:35
Происшествия
В Челябинской области за сутки выявили 72 новых случая коронавируса
В Челябинской области на утро 26 мая зафиксировано 2356 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Южноуральская панорама 02:25
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
Авто
ГАЗ-3103. Очень красивая «Волга», которая в серию так и не пошла
Новое поколение снятой с производства ГАЗ-3105 завод впервые представил в далёком 1998 году.
Российская газета 01:30
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ.
РБК вчера в 15:37
Общество
ПФР напоминает жителям России о пособии
Сотрудники Пенсионного фонда России напоминают родителям детей в возрасте с трех до 16 лет о том, что с 1 июня они могут получить на ребенка единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей как материальную помощь.
U74.Ru вчера в 04:33
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Здоровье
Число больных коронавирусом на Украине превысило 21 тыс. человек — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 21 245 случаев коронавируса, в том числе 623 летальных, 7234 пациента выздоровели.
Украина.ру вчера в 03:08