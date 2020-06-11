Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина. Напомним, регион пока остается на первом этапе снятия ограничений.

В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности

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