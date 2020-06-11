Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности

Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина. Напомним, регион пока остается на первом этапе снятия ограничений.
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В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

Пенза-Пресс07:33

В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

ПензаИнформ07:31

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 21 июня

ТАСС07:50

В Пензенской области режим повышенной готовности продлен на неделю

ГТРК Пенза07:21

В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

Пенза-взгляд07:20

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

1pnz.ru07:19

В Пензенской области ограничения в связи с коронавирусом продлены по 21 июня

PenzaNews07:31
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Нашли предшественника Великой китайской стены.
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С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
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Ищенко объяснил, почему Трамп выводит войска США из Германии

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что введенные в связи с коронавирусом для передвижения между муниципалитетами региона пропуска отменяются.
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