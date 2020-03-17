Коронавирус
КоммерсантъВ Пензенской области подтвердился первый случай коронавируса
В Пензенской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина. Она заявила, что лечение пациентки ведется по протоколу, наблюдается положительная динамика.
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Общество
Минпромторг объяснил наличие пустых полок в отдельных магазинах
Общество
В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114
В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Путин: в России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что в России благодаря оперативным мерам удалось сдержать массовое распространение и проникновение коронавируса.
Общество
Финляндия вводит чрезвычайное положение
"Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Открытое письмо, которое соответствует подписанию изменений в документе, подписали многие представители из различных сфер деятельности: юристы, журналисты, общественные деятели и многие другие.
Общество
На Украине приняли закон о борьбе с коронавирусом
Верховная Рада Украины приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Футбол
УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец июня
По информации издания, решающий матч плей-офф Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Здоровье
Коронавирус новости: актуальная информация об инфекции в России на 15 марта
Коронавирус последние новости: по данным Нацкомиссии по здравоохранению Китая, на территории страны живут 80 844 человека с подтверждённой инфекцией.
Футбол
«В „Спартаке“ кричали с трибун: „Иди арбузы продавай“. Играть не хотелось». Как Мелкадзе переродился в «Тамбове»
Думаю, в "Тамбове" Мелкадзе вышел на новой уровень, стал сильнее и сделал шаг к футбольной зрелости.
Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Общество
В России начали испытывать вакцину от коронавируса
В России начали испытывать вакцину от коронавируса. Опыты проводят Ученые ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Политика
Суд США прекратил дело в отношении российской компании «Конкорд»
Суд округа Колумбия в США удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении процесса в отношении российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую обвиняли во вмешательстве в выборы президента США.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Экономика
Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Суд в Москве заочно арестовал украинского экс-депутата Мосийчука
Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, обвиняемого в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Гаджеты
Работа компьютеров замедляется из-за новых обновлений Windows 10
Новые обновления операционной системы Windows 10 имеют ряд заметных недоработок. В частности, они замедляют работу персональных компьютеров.
Общество
В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Мужчина чувствует себя хорошо Всего в России подтверждено почти 100 случаев заражения Covid-19.
Политика
Прибывших из-за границы россиян обяжут находиться на карантине
Роспотребнадзор 17 марта планирует издать приказ об обязательном нахождении на карантине прибывших из-за границы россиян.
Общество
Греф призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса
Большую опасность для распространения коронавируса имеет использование наличных бумажных денег, китайский опыт это показал.
Общество
Китай ищет добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
Китай ищет добровольцев для испытания вакцины от нового коронавируса, сейчас готовятся документы, по которым можно будет получить разрешения регуляторов для начала клинических тестов.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Космос
Ученые смоделировали взрыв сверхгиганта Бетельгейзе
По мнению специалистов, превращение Бетельгейзе в результате взрыва в сверхновую может произойти уже в "ближайшее" время - в течение следующих 100 тысяч лет.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Здоровье
Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства
Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.