В Пензенской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина. Она заявила, что лечение пациентки ведется по протоколу, наблюдается положительная динамика.

В Пензенской области подтвердился первый случай коронавируса

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