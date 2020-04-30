Общество
1pnz.ruВ Пензенской области продлен режим повышенной готовности
Сегодня в своем телеграм-канале пресс-секретарь Ивана Белозерцева Дина Черемушкина сообщила о продлении режима повышенной готовности. «Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен по 11 мая включительно», - написала Черемушкина.
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Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
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ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес
Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
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Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Общество
В Подмосковье введут обязательное ношение масок при выходе из дома
В Подмосковье власти готовятся ввести обязательное ношение масок при выходе из дома. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 09:45
Общество
Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 11 мая
Решением главы региона режим самоизоляции в Оренбургской области продляется до 11 мая.
Orenday.ru 11:06
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В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ
О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 11:24
Общество
В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России
Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
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Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Российская газета 04:35
Общество
ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн
ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
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Скончался народный артист России Альберт Панков
Газета.Ru 11:44
Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Здоровье
Коронавирусом заразились более 20 сотрудников больницы в Коммунарке
По словам главврача, всего с начала пандемии заболели более 20 сотрудников больницы в Коммунарке.
НТВ 11:13
Общество
Голубев рассказал об условиях введения режима ЧС в Ростовской области
Василий Голубев рассказал, при каких условиях в Ростовской области может быть введён режим ЧС.
1rnd.ru 08:16
Общество
В Германии решили открыть школы и разрешить спортивные состязания
Власти Германии решили открыть школы и разрешить спортивные состязания, заявила на брифинге федеральный канцлер Ангела Меркель.
РИА Новости 11:53
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Влад Топалов расплакался в прямом эфире
Слово и Дело 02:36
Общество
Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»
Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
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Шоу-бизнес
Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой
Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
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Происшествия
Убийца из BlaBlaCar признался в убийстве, совершенном в Протвино
В самом конце декабря 2018 года Чикирев признался в убийстве женщины.
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Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление
56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
Российская газета 08:24
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МИД России отреагировал на сообщения о российском «отравителе» в Чехии
27 апреля официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что данные о попытке российских спецслужб отравить чешских политиков — фейк и вброс.
Lenta.ru 09:48
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Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции
28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
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Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку на фоне скандала с закупкой медицинских масок.
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Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Общество
Сбербанк направит более 3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
«В связи с непростой ситуацией, с которой столкнулось все российское общество, Сбербанк направляет более 3 млрд рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19, а также на создание условий их доступности гражданами нашей страны», – говорится в сообщении.
Rambler News Service 10:13
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Студенты медицинского университета им. Сеченова жалуются на принуждение к работе в коронавирусных больницах
Отказ студентов-медиков от практики в коронавирусных больницах будет расценен деканатом как академическая задолженность.
Эхо Москвы вчера в 15:00
Политика
Испанские фермеры попросили Россию о помощи
Испанские фермеры и скотоводы из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса попросили Россию о помощи.
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Происшествия
По подозрению в поджоге леса в Приангарье задержали трех чиновников
Общественное телевидение России вчера в 02:45
Общество
Путин потребовал от правительства включиться в новую реальность
Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность и учитывало связанную с пандемией коронавируса обстановку при подготовке плана действий по восстановлению экономики страны.
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