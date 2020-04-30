Сегодня в своем телеграм-канале пресс-секретарь Ивана Белозерцева Дина Черемушкина сообщила о продлении режима повышенной готовности. «Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен по 11 мая включительно», - написала Черемушкина.

Происшествия Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы. 339

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 3,5K

Общество Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 11 мая Решением главы региона режим самоизоляции в Оренбургской области продляется до 11 мая.

Общество В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. 2

Политика Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. 3

Шоу-бизнес Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты). 19

Происшествия Убийца из BlaBlaCar признался в убийстве, совершенном в Протвино В самом конце декабря 2018 года Чикирев признался в убийстве женщины.

Политика Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции 28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая. 319

Общество Сбербанк направит более 3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом «В связи с непростой ситуацией, с которой столкнулось все российское общество, Сбербанк направляет более 3 млрд рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19, а также на создание условий их доступности гражданами нашей страны», – говорится в сообщении. 1

Политика Испанские фермеры попросили Россию о помощи Испанские фермеры и скотоводы из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса попросили Россию о помощи.