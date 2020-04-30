Общество

1pnz.ru1pnz.ruВ Пензенской области вводится масочный режим

«Для жителей Пензенской области становится обязательным масочный режим в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений и в общественных местах», - написала Дина Черемушкина.
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Режим самоизоляции в Пензенской области продлили до 11 мая

ТАСС09:33

Основные ограничения из-за коронавируса в Пензенской области продлены по 11 мая

PenzaNews09:24

Пензенский губернатор: «Выход из режима повышенной готовности будет постепенным»

Пенза-взгляд09:33

Covid-19. Иван Белозерцев записал видеообращение для пензенцев перед праздниками

Пенза-Пресс10:10

В Пензенской области введен масочный режим

Smi58.ru09:07

В Пензенской области вводится обязательный масочный режим

ПензаИнформ09:05

В Пензенской области вводят обязательный масочный режим

Пензенская правда08:54
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:04, Ашберн
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Газета.Ru 06:37
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Происшествия

На Кубани коронавирус подтверждён более чем у тысячи человек

Краснодар, 30 апреля 2020, 11:20 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 30 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:20
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Общество

Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
Газета.Ru 14:37
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Политика

«Ъ» узнал о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина

Газета "Коммерсантъ" узнала о том, как себя чувствует премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого тесты на коронавирус оказались положительными.
Газета.Ru 14:05
18
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
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Общество

С 1 мая в Ростовской области вводится обязательное ношение масок

С 1 мая жителей Ростовской области обязали носить медицинские маски в транспорте, магазинах и других общественных местах.
Российская газета 12:00
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Общество

В Германии решили открыть школы и разрешить спортивные состязания

Власти Германии решили открыть школы и разрешить в стране спортивные состязания.
Страна Советов on-line 13:35
5
Экономика

30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице

За полтора месяца 30 млн американцев подали заявления на пособие по безработице, пишет Министерство труда США.
Газета.Ru 08:47
14
Политика

Мишустин напрямую общался с членами правительства

По словам еще двух близких к правительству людей, Мишустин и все вице-премьеры каждый день в обязательном порядке проходят тестирование на наличие коронавируса.
ИА Красная Весна 14:18
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Общество

Денис Паслер продлил режим самоизоляции в Оренбуржье до 11 мая

Действие режима самоизоляции в Оренбуржье продлили до 11 мая.
РИА Оренбуржье 13:23
Финансы

Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле

Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле По данным ЦБ, объем выданных населению кредитов банков в марте продолжил расти и даже обогнал февральские показатели.
Коммерсантъ вчера в 13:45
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:27
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Авто

В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня 28 апреля в 14:10
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Футбол

«У Дзюбы нет скорости. А Кокорину нужно уезжать». Юрий Белоус — о будущем двух форвардов и ситуации в «Локо»

Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива», ставший гостем эфира на канале «СЭ» в YouTube, — о двух сценариях завершения футбольного сезона в России, Семине, Тедеско, Дзюбе, Кокорине и фильме о Стрельцове Стрельцов — Вы были консультантом фильма об Эдуарде Стрельцове.
Спорт-Экспресс 13:00
Культура

В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура 11:26
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Армия и оружие

Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
Lenta.ru вчера в 12:55
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
4,2K
Общество

В Чувашии прошел «черный дождь»

Видео «черного дождя», который прошел на юге Чувашии, опубликовано в местном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
Аргументы и Факты 13:51
6
Политика

На Украине пообещали сорвать строительство «Северного потока-2»

После завершения «Северного потока-2» «Газпром» может прекратить транзит через Украину, заявил директор оператора газотранспортной системы.
Ореанда-Новости вчера в 09:28
1,1K
Политика

Заразившийся коронавирусом Мишустин обратился к россиянам

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что заразившийся коронавирусом Мишустин обратился к россиянам.
Piter.tv 14:33
537
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга 08:19
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Шоу-бизнес

Влад Топалов расплакался в прямом эфире

Слово и Дело 02:36
29
Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
3,1K
Происшествия

Альберту Худояну утяжелили обвинение

Альберту Худояну утяжелили обвинение Вопреки ожиданиям защиты владельца компании Ортіма Development Альберта Худояна процедура предъявления ему окончательного обвинения принесла немалые сюрпризы: ущерб по делу возрос более чем в полтора раза, при этом в материалах расследования появился третий обвиняемый — бизнесмен Гагик Степанян.
Коммерсантъ 13:55
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
Lisa.ru 13:00
1
Общество

Отменена закупка дорогих масок по 425 рублей за штуку

Напомним, ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру области с просьбой проверить легитимность закупок.
КП - Саратов 07:34
1,4K
Политика

Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции

28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:55
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Футбол

Мэр Ливерпуля: лучше всего закончить сезон и объявить «Ливерпуль» чемпионом Англии

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон выразил мнение, что чемпионат Англии необходимо завершить досрочно из-за пандемии коронавируса, а чемпионом признать «Ливерпуль».
Чемпионат 14:57
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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