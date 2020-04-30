Общество
1pnz.ruВ Пензенской области вводится масочный режим
«Для жителей Пензенской области становится обязательным масочный режим в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений и в общественных местах», - написала Дина Черемушкина.
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Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили врачи премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Телеканал 360° 13:07
Биатлон
«Не держу обиды, что меня не взяли на Кубок мира». Глазырина рассказала о возвращении из дисквалификации
В прошлом сезоне 33-летняя спортсменка несколько раз поднималась на пьедестал на этапах Кубка IBU и выступала на чемпионате Европы.
Спорт-Экспресс 12:00
Общество
Собянин высказался о снятии режима изоляции в Москве после майских праздников
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что снять режим самоизоляции после майских праздников в Москве можно будет только при позитивной динамики по коронавирусу.
Lenta.ru 13:26
Общество
Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России
Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости 08:46
Политика
Депутат Макаров спрогнозировал переход к новой модели государства
Борьба с кризисом, по мнению Мау, приведет к рождению новых институтов и правил, одни из которых окажутся краткосрочными, а другие останутся надолго.
РБК 13:08
Футбол
СМИ узнали о решении клубов второй лиги досрочно завершить сезон
Собрание клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — второго дивизиона чемпионата России — большинством голосов приняло решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 09:15
Общество
Собянин порекомендовал пассажирам метро носить маски и перчатки
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рекомендует пассажирам метро при поездке надевать защитную маску и перчатки.
Известия 12:37
Политика
Глава МИД Германии призвал улучшить гуманитарную ситуацию в Донбассе
Для реализации договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», необходимо обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Украины, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Взгляд.ру 04:15
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Общество
Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполение плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД.
РИА Новости 09:02
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
Общество
ОГЭ в нынешнем году могут отменить
Минпросвещения РФ обсуждает возможность отменить Основные государственные экзамены (ОГЭ) для девятиклассников и провести аттестацию по итоговым оценкам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью Общественному телевидению России.
Коммерсантъ 13:02
Общество
Рабочие Чаяндинского месторождения перекрыли трассу в Якутии
Ранее СМИ писали, что рабочие Чаяндинского месторождения вышли на улицу с требованием улучшить питание в столовых и обеспечить работников масками.
Говорит Москва 08:00
Политика
В Турции заявили о приостановке реализации сделки с Россией по С-400
Реализация сделки по приобретению Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 приостановлена из-за коронавируса.
Известия 12:43
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
RT на русском 04:14
Общество
Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу
Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
Общество
На выезде и въезде в Тульскую область образовались крупные пробки
Цифровые пропуска ввели в Тульской области с сегодняшнего дня.
Эхо Москвы 09:32
Шоу-бизнес
Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru 12:28
Общество
В РФ зафиксирован рекордный рост числа инфицированных коронавирусом
Лидером по-прежнему остаётся Москва, где за последние сутки зарегистрировано почти 3,1 тысячи новых больных.
Мир новостей 06:25
Культура
Умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни.
ТАСС 11:02
Здоровье
Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом
Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара.
Новая газета 12:11
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
Футбол
Головин назвал сильнейших футболистов РПЛ
Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал сильнейших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ), включив в список трёх бывших партнёров по московскому ЦСКА.
RT на русском 07:59
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07