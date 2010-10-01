Общество
ГТРК ПензаВ Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая коронавируса
103 случая коронавирусной инфекции подтверждено в Пензенской области в пятницу, 12 июня. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с Covid-19.
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В России за сутки выявили около 8,5 тысяч случаев заражения коронавирусом
ИА Красная Весна10 июня в 04:53
В России за сутки подтвердились более 8,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Актуальные Новости10 июня в 03:57
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Общество
У жены Зеленского обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек
На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 05:16
Армия и оружие
Украинский эксперт считает, что РФ сможет захватить Херсон за три дня
Украинский военный эксперт Михаил Самусь считает, что армия РФ способна за короткое время захватить часть суши, по которой проходит Северо-Крымский канал.
Актуальные Новости 01:27
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не собирается принимать финансовую помощь от артиста, если такая помощь будет предложена.
Rambler News Service вчера в 12:50
Космос
Непостоянство скорости расширения Вселенной снова подтвердили
Второй тип наблюдений показал, что две галактики, разделенные расстоянием примерно в три миллиона световых лет, должны разлетаться со скоростью около 73 км / с. Это на 9% больше, чем показывают данные наблюдений за микроволновыми отголосками Большого взрыва – 69 километров в секунду.
ТАСС Наука вчера в 11:33
Финансы
Украина получила первый транш МВФ в рамках новой кредитной линии
Напомним, что МВФ предоставил Украине новую кредитную линию в размере $5 млрд.
REGNUM 08:10
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Политика
Хасбулатов рассказал, как пьяный Грачев поделил Черноморский флот
Последний председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов рассказал, что «крымский узел» после распада Советского Союза хотели «разрубить» как в Москве, так и в Киеве.
Взгляд.ру 06:52
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса
Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе.
Bimru.ru 04:08
Политика
Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России
Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
На северо-востоке Сирии, неподалеку от города Хасеке, произошел инцидент с участием российского патруля и американских военных.
Российская газета вчера в 02:11
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:26
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
BFM.ru 06:09
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
Экономика
Британский ВВП сократился в апреле на рекордные 20,4%
Падение ВВП Великобритании в апреле составило рекордные 20,4% на фоне карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса нового типа.
ТАСС 05:43
Политика
Путин поздравил россиян с праздником
Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем России.
РИА Новости 06:11
Общество
Названы признаки второй волны коронавируса
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости 06:37
Политика
Песков назвал Путина трудоголиком в хорошем смысле
Представитель Кремля назвал своего непосредственного начальника "трудоголиком в хорошем смысле этого слова".
Московский Комсомолец 08:09
Политика
Украина с 15 июня откроет аэропорты для иностранцев и границу с Крымом
«Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней», — цитирует УНИАН министра инфраструктуры страны Владислава Криклия.
Известия 07:29
Шоу-бизнес
Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком
Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
Армия и оружие
Конгресс США выделил $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности
Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму $250 млн, сообщает министерство обороны Украины.
Интерфакс вчера в 10:09
Армия и оружие
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС
Истребители F-22 ВВС США были подняты в воздух для сопровождения пролетавших у границ ракетоносцев Ту-95МС, 10 июня передает пресс-служба Минобороны РФ.
ИА Красная Весна 10 июня в 05:43
Теннис
Александрова выиграла первый матч после пандемии
Нева Спорт 07:11
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Интернет
В WhatsApp появится новая функция для поиска сообщений
В популярном приложении WhatsApp появится новая функция для поиска сообщений.
Evo-rus.com 06:55
Политика
На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров
Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета вчера в 09:59
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27