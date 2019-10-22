Происшествия
Газета.RuВ пермском бассейне «Олимпия» погибла вторая девочка за год
11-летняя девочка скончалась во время тренировки в бассейне – в это время там проходило занятие по синхронному плаванию. По словам очевидцев, ребенок задохнулся и некоторое время плавал по одной из дорожек в неестественной позе.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели девочки в бассейне «Олимпия»
Новости Перми 59.ru11:46
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Политика
В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана
Экономика
Глава ТМХ рассказал о съемках фильма про заводы РФ для президента Египта
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси специально присылал людей для съемок фильма о машиностроительных заводах "Трансмашхолдинга" (ТМХ) для ознакомления с возможностями российского холдинга, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.
Политика
Американский посол на Украине дал показания против Трампа
Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
Фигурное катание
Алексей Ягудин: Мы с Таней научились отодвигать свое олимпийское «я» и слушать друг друга
Совсем скоро увидеть выступление Алексея Ягудина петербуржцы смогут вживую.
Политика
Конгрессмены США приняли «Антидопинговый акт Родченкова»
Палата представителей Конгресса США проголосовала за так называемый «Антидопинговый акт Родченкова».
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Игры
Игры Electronic Arts могут вернуться в Steam
Сайт TheNerdMag предполагает, что это может быть подготовкой интеграции двух интернет-сервисов или возвращением игр EA на платформу.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Кино
В Сети появился трейлер финального эпизода саги «Звездные войны»
Фильм стал девятой частью легендарной саги «Звездные войны».
Экономика
Экономист объяснил причину аномального роста ВВП Украины
Украинский экономист Виктор Скаршевский объяснил аномальный рост ВВП Украины.
Фигурное катание
15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
Общество
Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Единоборства
Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу
Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
Происшествия
На Таймыре на руднике «Норникеля» погибли три человека
На Таймыре на руднике "Норникеля", по предварительным данным, погибли три человека. Еще несколько работников пострадали.
Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Происшествия
По делу Арашукова задержали двух человек
Сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.
Авто
Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа
Фотошпионам удалось запечатлеть обновлённый Hyundai Grandeur без камуфляжа. Снимки седана были опубликованы на портале Thekoreancarblog.
Шоу-бизнес
Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского
Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX
Именитый автобренд Toyota начал реализацию свежего компакт-кроссовера на китайском авторынке.