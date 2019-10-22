Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ пермском бассейне «Олимпия» погибла вторая девочка за год

11-летняя девочка скончалась во время тренировки в бассейне – в это время там проходило занятие по синхронному плаванию. По словам очевидцев, ребенок задохнулся и некоторое время плавал по одной из дорожек в неестественной позе.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели девочки в бассейне «Олимпия»

Новости Перми 59.ru11:46

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели девочки в бассейне «Олимпии»

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В Перми следователи возбудили дело после гибели ребенка в бассейне

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В пермском СК «Олимпия», где в бассейне утонула девочка, прокомментировали трагедию

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ТАСС11:02

В Перми 10-летняя девочка утонула в бассейне

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В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана

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Глава ТМХ рассказал о съемках фильма про заводы РФ для президента Египта

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси специально присылал людей для съемок фильма о машиностроительных заводах "Трансмашхолдинга" (ТМХ) для ознакомления с возможностями российского холдинга, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.
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Политика

Американский посол на Украине дал показания против Трампа

Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
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Алексей Ягудин: Мы с Таней научились отодвигать свое олимпийское «я» и слушать друг друга

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КП - Санкт-Петербург вчера в 14:10
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Конгрессмены США приняли «Антидопинговый акт Родченкова»

Палата представителей Конгресса США проголосовала за так называемый «Антидопинговый акт Родченкова».
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Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 10:10
Финансы

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%

Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
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Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

РБК 19:26
Происшествия

Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru 09:27
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Игры

Игры Electronic Arts могут вернуться в Steam

Сайт TheNerdMag предполагает, что это может быть подготовкой интеграции двух интернет-сервисов или возвращением игр EA на платформу.
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Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
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Кино

В Сети появился трейлер финального эпизода саги «Звездные войны»

Фильм стал девятой частью легендарной саги «Звездные войны».
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Экономика

Экономист объяснил причину аномального роста ВВП Украины

Украинский экономист Виктор Скаршевский объяснил аномальный рост ВВП Украины.
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Фигурное катание

15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания

Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости вчера в 11:50
Общество

Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты

Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 15:59
Культура

На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова

Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
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Общество

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
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Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу

Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.
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Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 09:09
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Экономика

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 10:28
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

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Происшествия

На Таймыре на руднике «Норникеля» погибли три человека

На Таймыре на руднике "Норникеля", по предварительным данным, погибли три человека. Еще несколько работников пострадали.
Вести.Ru 09:12
Политика

Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Армия и оружие

Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии

Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна 14:29
Происшествия

По делу Арашукова задержали двух человек

Сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.
Интерфакс 15:39
Авто

Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа

Фотошпионам удалось запечатлеть обновлённый Hyundai Grandeur без камуфляжа. Снимки седана были опубликованы на портале Thekoreancarblog.
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Шоу-бизнес

Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского

Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
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Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX

Именитый автобренд Toyota начал реализацию свежего компакт-кроссовера на китайском авторынке.
Car.ru вчера в 06:02
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