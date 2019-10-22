Происшествия
Российская газетаВ Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка. Место происшествия сейчас осматривают сотрудники СК. Для дальнейшего изучения были изъяты записи с камер наблюдения, установленных в бассейне.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели девочки в бассейне «Олимпия»
Новости Перми 59.ru11:46
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 20:22, Ашберн
Армия и оружие
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Lenta.ru 17:20
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском вчера в 04:17
Армия и оружие
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о прекращении турецкой военной операции в Сирии
Анкара начинала операцию «Источник мира», намереваясь захватить приграничную территорию, занятую курдскими Отрядами самообороны длинной почти 500 и глубиной 30 километров.
Эхо Москвы 19:04
Футбол
Каштру: «Динамо» не удивило «Шахтёр»
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвёл итог матча, в котором его команда сыграла вничью с загребским "Динамо" — 2:2.
Чемпионат 20:02
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Lenta.ru 07:59
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
РИА Новости 19:20
Происшествия
При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека
РИА Новости 17:24
Здоровье
Психиатр объяснил рост продаж психотропных препаратов в России
Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович назвал причины возросшей популярности психотропных препаратов у россиян.
Известия вчера в 07:47
Единоборства
Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве
Ранее была названа причина отказа Дос Сантоса от боя с Волковым на турнире UFC в Москве.
Газета.Ru 18:47
Гаджеты
Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite
ITZine.ru 09:00
Политика
Двое россиян погибли при строительстве АЭС в Турции
«Хочу произнести слова соболезнования по случаю гибели двоих российских граждан во время строительства атомной станции „Аккую“ от своего имени, от имени своего народа», — заявил Эрдоган.
Телеканал 360° 16:45
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
Газета.Ru 02:21
Происшествия
В Забайкалье предъявили обвинение членам ОПГ, совершившим 17 убийств
Члены банды подозреваются в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийствах и бандитизме (часть 1, часть 2 статьи 105 УК РФ, часть 1, часть 2 статьи 209 УК РФ).
Российская газета вчера в 21:52
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru 09:33
Кино
Вышел финальный трейлер последних «Звездных Войн»
Картину снял режиссер «Звездных войн: Пробуждение силы» Джей Джей Абрамс, который, как ожидается, завершит историю, начатую Джорджом Лукасом еще в 1977 году.
Сусанин 01:33
Футбол
«Милан» предложит 25 млн евро за футболиста ЦСКА
Согласно информации источника, представители «россонери» следят за 22-летним исполнителем уже больше года и собираются предложить за него 25 миллионов евро в грядущее зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 06:34
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru 09:27
Политика
Путин наградил орденом главу следствия по делу о беспорядках в Москве
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Рустама Габдулина.
РБК 12:11
Политика
СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Американская газета The Washington Post, ссылаясь на собственный источник, опубликовала материал, посвященный президенту России Владимиру Путину и главе правительства Венгрии Виктору Орбану, которые, по утверждению издания, способствовали формированию у президента США Дональда Трампа негативного отношения к Украине.
Военное дело 09:20
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова перестала скрывать возлюбленного
Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова перестала скрывать возлюбленного Евгения Феофилактова встретила новую любовь после развода.
Экспресс газета 05:15
Космос
Роскосмос рассекретил документы о многоместном корабле «Восход»
Российская газета вчера в 04:53
Шоу-бизнес
Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского
Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Территория новостей 10:32
Футбол
«Бавария» одолела «Олимпиакос» в Лиге чемпионов
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Олимпиакос" встречался с "Баварией".
Газета.Ru 17:52
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия вчера в 05:25
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
РИА Новости 20 октября в 09:05