Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка. Место происшествия сейчас осматривают сотрудники СК. Для дальнейшего изучения были изъяты записи с камер наблюдения, установленных в бассейне.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели девочки в бассейне «Олимпия»

Новости Перми 59.ru11:46

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели девочки в бассейне «Олимпии»

АиФ Пермь12:27

В Перми следователи возбудили дело после гибели ребенка в бассейне

РБК Пермский край12:11

В пермском СК «Олимпия», где в бассейне утонула девочка, прокомментировали трагедию

КП - Пермь15:12

В Перми 11-летняя синхронистка погибла во время тренировки в бассейне

РИА Новости12:02

В Перми 11-летняя девочка погибла в бассейне

ТАСС11:02

В Перми 10-летняя девочка утонула в бассейне

Business Class (Пермь)10:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 23:29, Ашберн
Происшествия

Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Lenta.ru 09:27
Экономика

В России рекордно обрушился спрос на бензин

В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Путешествия

Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции

РИА Новости 21:51
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru 17:29
Экономика

Бизнесмены лишили российских дольщиков десятков миллиардов рублей

Фонд защиты прав дольщиков, который должен аккумулирует средства для помощи обманутым гражданам и окончания строительства проблемных долгостроев, возможно, недосчитался 54 миллиардов рублей: данные средства в организацию попросту не перечислили российские страховые компании.
URA.Ru 21:46
Общество

Киберпреступники нашли новый способ кражи денег через смартфон

Новый способ кражи денег у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на мобильные телефоны — придумали интернет-мошенники.
Известия 21:37
Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Общество

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Армия и оружие

Эрдоган объяснил Путину цели операции Турции в Сирии

Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он разъяснил цели и задачи военной операции Анкары в Сирии.
Известия 12:57
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС 02:56
Политика

Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев

Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Шоу-бизнес

Валентина Талызина дала комментарий о своей госпитализации

Экономика сегодня вчера в 05:22
Общество

Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров».
Коммерсантъ 15:51
Кино

Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей

Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 01:16
Экономика

McKinsey: более половины банков могут не пережить спад в экономике

Более половины мировых банков не смогут пережить спад в экономике.
Газета.Ru 14:17
Экономика

США сняли санкции с компании—владельца танкеров для «Ямал СПГ»

СП владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые осуществляют перевозку СПГ для проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ».
Коммерсантъ 11:55
Футбол

«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:57
Происшествия

Убийцу 12-летней школьницы в Чите осудили пожизненно

Gazeta.SPb 06:04
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ 20 октября в 14:10
Политика

США не обращались к странам для размещения ракет средней дальности

Соединенные Штаты не принимали решений о развертывании ракет средней дальности и не обращались к другим странам по данному поводу.
Известия 19:49
Армия и оружие

В Госдепе заявили о «дырах» в договорённостях России и Турции по САР

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в договорённостях, достигнутых Россией и Турцией по Сирии, много «дыр».
RT на русском 22:30
Политика

США пока не приняли решения по санкциям против Турции из-за С-400

Вашингтон до сих пор не принял решения относительно введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
REGNUM 19:50
Политика

Зеленская надела неуместное платье на интронизацию императора Японии

Пользователи Сети раскритиковали платье супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены, которое она надела для церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Российская газета 22:13
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:21
Политика

Посольство РФ запросило у Госдепа разъяснения о депортации Бутиной

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения осужденной в США россиянки Марии Бутиной на родину, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:58
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru 21:56
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Экономика

В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru 23:10
Главное