По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка. Место происшествия сейчас осматривают сотрудники СК. Для дальнейшего изучения были изъяты записи с камер наблюдения, установленных в бассейне.

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

Экономика В России рекордно обрушился спрос на бензин В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.

Экономика Бизнесмены лишили российских дольщиков десятков миллиардов рублей Фонд защиты прав дольщиков, который должен аккумулирует средства для помощи обманутым гражданам и окончания строительства проблемных долгостроев, возможно, недосчитался 54 миллиардов рублей: данные средства в организацию попросту не перечислили российские страховые компании.

Общество Киберпреступники нашли новый способ кражи денег через смартфон Новый способ кражи денег у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на мобильные телефоны — придумали интернет-мошенники.

Армия и оружие Эрдоган объяснил Путину цели операции Турции в Сирии Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он разъяснил цели и задачи военной операции Анкары в Сирии.

Политика Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.

Политика Зеленская надела неуместное платье на интронизацию императора Японии Пользователи Сети раскритиковали платье супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены, которое она надела для церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Политика Посольство РФ запросило у Госдепа разъяснения о депортации Бутиной Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения осужденной в США россиянки Марии Бутиной на родину, передает ТАСС.