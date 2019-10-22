Происшествия
Российская газетаВ Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка. Место происшествия сейчас осматривают сотрудники СК. Для дальнейшего изучения были изъяты записи с камер наблюдения, установленных в бассейне.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели девочки в бассейне «Олимпия»
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