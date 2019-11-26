Недвижимость
REGNUMВ Перми дорожает недвижимость на вторичном рынке
Пермь вошла в список городов, в которых сохраняется тенденция к росту стоимости недвижимости на вторичном рынке, сообщает «Коммерсантъ». По данным аналитического центра ЦИАН, в ноябре 2018 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке составляла 56,4 тыс. рублей.
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Динамика цен на рынке вторичной недвижимости в Москве и крупнейших городах России
Коммерсантъ24 ноября в 02:05
Квартир продают меньше, дешевеет почти все. Что стало с ценами на жилье в городе за месяц?
Деловой квартал (Екатеринбург)00:37
Вот это рост! В каких районах Екатеринбурга больше всего подорожали квартиры с начала года
Екатеринбург Онлайн21:30
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Политика
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Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Технологии
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Пригожин отметил, что Фадееву не понравилось то, как устроена Национальная премия «Виктория».
Спорт
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Экономика
В 2020 году ожидают экономический кризис
Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Общество
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В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
Культура
Автор образа Верки Сердючки расплакался в эфире украинского телешоу
Певец Андрей Данилко, известный благодаря образу Верки Сердючки, со слезами покинул украинскую версию шоу «Х-фактор».
Происшествия
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Два человека пострадали в результате стрельбы у школы на северо-западе США. Инцидент произошел в американском городе Ванкувер.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
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К Новому году снег должен покрыть весь центральный регион, хотя не исключена и оттепель. В целом, следует ждать аномально теплой зимы.
Здоровье
Курганские родители бьют тревогу: дети «подсели» на жевательный табак
Курганские родители бьют тревогу — их дети «подсаживаются» на жевательный табак снюс, который свободно реализуется в розничной торговле.
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Немецкий автопроизводитель Volkswagen сертифицировал в России седан Volkswagen Jetta седьмого поколения.
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Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Примечательно, что первой супругой Алдонина была популярная певица Юлия Началова, в браке с которой у футболиста родилась дочь Вера.
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Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
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Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
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Польша вывезла из Великобритании 100 тонн золота
Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).