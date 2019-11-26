Пермь вошла в список городов, в которых сохраняется тенденция к росту стоимости недвижимости на вторичном рынке, сообщает «Коммерсантъ». По данным аналитического центра ЦИАН, в ноябре 2018 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке составляла 56,4 тыс. рублей.

В Перми дорожает недвижимость на вторичном рынке

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