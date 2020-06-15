Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Перми еще один депутат городской думы заболел COVID-19

Ранее COVID-19 медики обнаружили у пермского депутата Александра Филиппова. По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2687 человек, выздоровели 1543 пациента, на домашнем карантине остаются около 2,8 тысячи человек.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

В Перми еще один депутат городской думы заболел COVID-19

РИА Новости03:09

В Перми еще у одного депутата гордумы выявлен COVID-19

РБК Пермский край03:06

Депутат Пермской гордумы Владимир Плотников заболел коронавирусом

Новый компаньон02:35

В Перми еще один депутат думы заболел коронавирусом

ВЕТТА02:37

Пермский депутат Владимир Плотников заразился коронавирусом

Рифей-Пермь02:32

У депутата Владимира Плотникова диагностировали COVID-19

Новости Перми 59.ru02:32

Еще один депутат гордумы заболел коронавирусом

Коммерсантъ Пермь02:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Космос

Ученые отследили корональные выбросы на Солнце

TV BRICS 12 июня в 08:00
2
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
295
Общество

Радий Хабиров ослабил масочно-перчаточный режим в Башкирии

Радий Хабиров на оперативном совещании дал поручение ослабить масочно-перчаточный режим.
UfaTime.ru 02:53
Политика

Украина пообещала жителям Донбасса «в тысячу раз больше прав»

Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса получат в составе Украины гораздо больше прав, чем имеют сейчас, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Lenta.ru 02:16
4
Общество

В китайском Баодине ввели военное положение из-за коронавируса

News.ru 01:16
2
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Газета.Ru 03:01
565
Авто

С 1 июля российских водителей ждет 3 нововведения

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
228
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
RT на русском 03:01
1
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Политика

Предсказан отказ Европы от открытия границ для россиян

Предсказывается, что Европа пока откажется от снятия ограничений на въезд для россиян, так как число новых случаев инфицирования COVID-19 в России еще велико.
Lenta.ru 02:21
11
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
498
Политика

Источник сообщил о вызове посла Чехии в МИД России

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ, сообщил журналистам источник в российском внешнеполитическом ведомстве в понедельник.
Интерфакс 03:01
31
Политика

Пушков оценил слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «наступательной дипломатии» Киева в отношениях с российской стороной.
Аргументы и Факты вчера в 19:12
42
Происшествия

В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца

В Атланте еще один афроамериканец был убит при задержании, и там вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru 13 июня в 18:37
412
Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
1,9K
Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение российского паспорта

Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского паспорта, передает ТАСС со ссылкой на интервью с певицей.
Газета.Ru 03:09
178
Экономика

Продажи дезинфицирующих средств в России выросли на 1100%

Продажи дезинфицирующих средств в России с марта по июнь текущего года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия 01:15
6
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,9K
Экономика

Рынок акций и рубль снизятся на ухудшении внешнего фона

Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на ухудшении настроений инвесторов из-за опасений второй волны пандемии.
ПРАЙМ 02:39
Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru вчера в 06:44
456
Общество

В Саратовской области заболели коронавирусом еще 128 человек

Всего за период распространения эпидемии в Саратовской области заболели коронавирусом 4734 человека, выздоровели - 2071 человек.
RuNews24.ru 03:20
1K
Политика

Путин прокомментировал массовые протесты в США

Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал массовые протесты и беспорядки, которые вспыхнули в США после гибели 25 мая в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Свободная Пресса вчера в 07:21
848
Происшествия

В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте

Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
69
Происшествия

В Волгограде убили иностранного студента-медика

Газета.Ru 02:31
90
Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
48
Шоу-бизнес

Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом

Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
8
Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
5
Экономика

Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей

В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей.
Ведомости 01:29
11
Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Тарантас Ньюс 12 июня в 14:55
122
Политика

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
7,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное