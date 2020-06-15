Коронавирус
РИА НовостиВ Перми еще один депутат городской думы заболел COVID-19
Ранее COVID-19 медики обнаружили у пермского депутата Александра Филиппова. По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2687 человек, выздоровели 1543 пациента, на домашнем карантине остаются около 2,8 тысячи человек.
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Ученые отследили корональные выбросы на Солнце
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Общество
Радий Хабиров ослабил масочно-перчаточный режим в Башкирии
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Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса получат в составе Украины гораздо больше прав, чем имеют сейчас, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Lenta.ru 02:16
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Газета.Ru 03:01
Авто
С 1 июля российских водителей ждет 3 нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
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Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
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Lenta.ru 02:21
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Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Политика
Источник сообщил о вызове посла Чехии в МИД России
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Интерфакс 03:01
Политика
Пушков оценил слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «наступательной дипломатии» Киева в отношениях с российской стороной.
Аргументы и Факты вчера в 19:12
Происшествия
В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца
В Атланте еще один афроамериканец был убит при задержании, и там вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru 13 июня в 18:37
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение российского паспорта
Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского паспорта, передает ТАСС со ссылкой на интервью с певицей.
Газета.Ru 03:09
Экономика
Продажи дезинфицирующих средств в России выросли на 1100%
Продажи дезинфицирующих средств в России с марта по июнь текущего года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия 01:15
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Экономика
Рынок акций и рубль снизятся на ухудшении внешнего фона
Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на ухудшении настроений инвесторов из-за опасений второй волны пандемии.
ПРАЙМ 02:39
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
BFM.ru вчера в 06:44
Общество
В Саратовской области заболели коронавирусом еще 128 человек
Всего за период распространения эпидемии в Саратовской области заболели коронавирусом 4734 человека, выздоровели - 2071 человек.
RuNews24.ru 03:20
Политика
Путин прокомментировал массовые протесты в США
Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал массовые протесты и беспорядки, которые вспыхнули в США после гибели 25 мая в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Свободная Пресса вчера в 07:21
Происшествия
В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте
Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Шоу-бизнес
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iReactor вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей
В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей.
Ведомости 01:29
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Тарантас Ньюс 12 июня в 14:55
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00