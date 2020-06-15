Ранее COVID-19 медики обнаружили у пермского депутата Александра Филиппова. По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2687 человек, выздоровели 1543 пациента, на домашнем карантине остаются около 2,8 тысячи человек.

В Перми еще один депутат городской думы заболел COVID-19

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