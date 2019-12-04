с чего всё началось

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

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