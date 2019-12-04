Происшествия
Газета.RuВ Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
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с чего всё началось
Как сообщил представитель СУ СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа).Коммерсантъ04:07
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Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Белгородом
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Арбитры будут готовы работать с VAR на всех матчах РПЛ со второй части сезона
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