Происшествия
Газета.RuВ Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
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с чего всё началось
Как сообщил представитель СУ СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа).Коммерсантъ04:07
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Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
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Армия и оружие
США выделили почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету
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Политика
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Происшествия
СК завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян
Политика
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
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Два человека погибли в ДТП под Тулой
На трассе Тула-Новомосковск в районе деревни Сергиевское Киреевского района около 10 часов утра произошло ДТП — столкнулись два легковых автомобиля.
Политика
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В своем блоге в издании "Новое время", которое, по слухам, финансирует Джордж Сорос, Компан посетовал, что уровень образования украинцев "удручает и даже пугает".
Происшествия
Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у четырех членов Либертарианской партии России, в том числе у ее председателя Сергея Бойко, сообщается в Telegram-канале партии.
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Транспорт
Оператор отправил тестовые поезда по Крымскому мосту без пассажиров
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Солнечные вспышки в режиме реального времени
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Студент разгадал столетнюю физическую загадку
Авто
Показали обновленный Opel Insignia 2020 модельного года
Публичная премьера Opel Insignia 2020 модельного года состоится на выставке в Брюсселе, которая пройдет с 10 по 19 января.
Политика
Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве
В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве предъявлено заочное обвинение.