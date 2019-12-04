Происшествия
Вести.RuВ Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим
В Перми пьяный мужчина убил жену и ранил двух человек. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей. Ранение получил случайный прохожий, а также боец Росгвардии, приехавший на задержание.
Читать в источнике
Оценить289
с чего всё началось
Как сообщил представитель СУ СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа).Коммерсантъ04:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Происшествия
В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали школу
Около 600 учеников и 50 сотрудников школы № 1561 эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Политика
МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии
Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая родила третьего ребёнка
Фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая родила ребенка.
Политика
Зеленский намерен обсудить вопрос контроля границы с РФ в Донбассе
2 декабря Зеленский назвал решение вопроса Донбасса без участия президента России Владимира Путина «бегом на месте».
Происшествия
Дело о взрыве газа под Белгородом передано в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту взрыва бытового газа под Белгородом, в результате которого погиб один человек.
Политика
Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин
Москва зеркально ответит на продление Киевом спецпошлин на российские товары, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Религия
Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.
Политика
Путин запретил продавать смартфоны без российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
Здоровье
Сотрудники Сахалинской больницы колют пациентам просроченные лекарства
В Сахалинской областной клинической больнице колют пациентам просроченные лекарства и стерилизуют одноразовые инструменты.
Футбол
«ВАР – это бардак»: президент УЕФА объяснил проблему системы
Президент УЕФА Александер Чеферин поговорил о системе ВАР в футболе.
Происшествия
Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась
В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
Общество
The Hill предрек конец России как космической державы
NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Происшествия
Депутат Киевоблсовета Соболев заявил, что покушения на его жизнь будут продолжаться
Депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев, сын которого погиб в Киеве от пули наемного убийцы, предложил правоохранителям список фамилий людей, которых необходимо проверить на детекторе лжи.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Футбол
Гвардиола перепутал «Манчестер Сити» и «Баварию» на пресс-конференции
На пресс-конференции после матча 15-го тура английской Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Манчестер Сити» (1:4) Гвардиола говорил о полузащитнике клуба Родриго Эрнандесе и в конце своей речи подвёл итоги матча, назвав свою команду «Баварией».
Экономика
Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума
В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Политика
Савченко устроила акцию протеста перед Радой против земельной реформы
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко высыпала десятки мешков с землёй перед зданием парламента в знак протеста против земельной реформы.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Общество
В Москве начали сносить киноцентр «Соловей»
В Москве в среду начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.
Общество
Иски к оппозиционерам за протесты 27 июля и 3 августа оказались в распоряжении «Ъ»
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Общество
Экстренно госпитализирован Валдис Пельш
Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".