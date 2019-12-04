Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

В Перми пьяный мужчина убил жену и ранил двух человек. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей. Ранение получил случайный прохожий, а также боец Росгвардии, приехавший на задержание.
Читать в источнике
Комментировать606
с чего всё началось
Как сообщил
 представитель СУ СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа).
Коммерсантъ04:07

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: среда, 4 декабря

Интерфаксвчера в 23:30

Пермский убийца сидел за наркотики

Коммерсантъ04:07

СК опубликовал видео с места происшествия в Перми, где мужчина обстрелял прохожих

ТАСС06:04

Власти сообщили о наркотическом опьянении открывшего стрельбу в Перми

РБК05:57

СК опубликовал видео осмотра места стрельбы в Перми

РИА Новости06:19

В Росгвардии рассказали о задержании мужчины, открывшего стрельбу в Перми

АиФ Пермь00:43

Фото с места стрельбы в Перми, где убили женщину и ранили полицейского

РЕН ТВвчера в 22:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Происшествия

В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали школу

Около 600 учеников и 50 сотрудников школы № 1561 эвакуировали из-за сообщения о минировании.
РБК 06:24
Политика

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России.
Интерфакс 07:13
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая родила третьего ребёнка

Фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая родила ребенка.
Газета Metro 06:49
Политика

Зеленский намерен обсудить вопрос контроля границы с РФ в Донбассе

2 декабря Зеленский назвал решение вопроса Донбасса без участия президента России Владимира Путина «бегом на месте».
Известия 06:55
Происшествия

Дело о взрыве газа под Белгородом передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту взрыва бытового газа под Белгородом, в результате которого погиб один человек.
RT на русском 07:42
Политика

Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин

Москва зеркально ответит на продление Киевом спецпошлин на российские товары, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
РИА Новости 07:55
Религия

Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.
Lenta.ru 05:03
Общество

В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

Вести.Ru 07:09
Политика

Путин запретил продавать смартфоны без российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
Lenta.ru 02 декабря в 10:14
Здоровье

Сотрудники Сахалинской больницы колют пациентам просроченные лекарства

В Сахалинской областной клинической больнице колют пациентам просроченные лекарства и стерилизуют одноразовые инструменты.
News.ru 05:41
Футбол

«ВАР – это бардак»: президент УЕФА объяснил проблему системы

Президент УЕФА Александер Чеферин поговорил о системе ВАР в футболе.
Евро-футбол.ру 07:11
Происшествия

Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
RT на русском 07:46
Общество

The Hill предрек конец России как космической державы

NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.
Газета.Ru 06:59
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском вчера в 03:09
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа

В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Татарстан Сегодня 04:33
Происшествия

Депутат Киевоблсовета Соболев заявил, что покушения на его жизнь будут продолжаться

Депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев, сын которого погиб в Киеве от пули наемного убийцы, предложил правоохранителям список фамилий людей, которых необходимо проверить на детекторе лжи.
Украина.ру 06:51
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

REGNUM вчера в 12:17
Футбол

Гвардиола перепутал «Манчестер Сити» и «Баварию» на пресс-конференции

На пресс-конференции после матча 15-го тура английской Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Манчестер Сити» (1:4) Гвардиола говорил о полузащитнике клуба Родриго Эрнандесе и в конце своей речи подвёл итоги матча, назвав свою команду «Баварией».
Чемпионат 07:40
Экономика

Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН.
Российская газета 05:26
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Политика

Савченко устроила акцию протеста перед Радой против земельной реформы

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко высыпала десятки мешков с землёй перед зданием парламента в знак протеста против земельной реформы.
RT на русском 07:27
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия 06:10
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Общество

В Москве начали сносить киноцентр «Соловей»

В Москве в среду начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.
РИА Новости 04:06
Общество

Иски к оппозиционерам за протесты 27 июля и 3 августа оказались в распоряжении «Ъ»

Коммерсантъ вчера в 17:29
Экономика

Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
9111.ru вчера в 02:39
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Общество

Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".
Газета.Ru 05:27
ещё по теме
Главное