Экономика
МОЁ! Оnline БелгородВ Белгороде из-за пандемии снизились цены на аренду квартир
По данным источника, очередное исследование составили эксперты портала «Мир Квартир», которые проанализировали ценовую политику в городах страны. В частности, в Белгороде в апреле цены упали на 4,5%, а средняя стоимость съемного жилья составила 12 071 рубль.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
Общество
Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая
Режим ограничений в Москве будет продлен до 31 мая, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
РБК 09:14
Общество
Российский миллиардер Босов покончил с собой
Известия вчера в 11:33
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Фигурное катание
Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia 04:52
Общество
В Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе
Власти Москвы начнут штрафовать граждан за нарушения масочного режима на рабочих местах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
Общество
Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом
Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
Интерфакс 03:47
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Политика
Путин затруднился назвать сроки снятия ограничений из-за коронавируса
Пока трудно сказать, в какие сроки начнется снятие ограничений из-за коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 08:59
Общество
В Подмосковье в первую очередь заработают стройки детсадов и школ
Сегодня, 6 мая, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что из карантина регион будет выходить постепенно.
RuNews24.ru вчера в 15:23
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Газета.Ru вчера в 23:33
Происшествия
На Украине пенсионерка заразила коронавирусом 35 человек
В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) пенсионерка заразила коронавирусом 35 человек.
Lenta.ru 08:48
Происшествия
Волейболист Спиридонов сообщил, что на него напали неизвестные с ножом
РИА Новости 08:26
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Общество
В Подмосковье назвали дату окончания учебного года
По словам министра, годовые оценки будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения.
Богородские вести 02:44
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости 05 мая в 20:30
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Общество
В Британии заявили об опасности коронавируса для темнокожих
В докладе Управления национальной статистики Великобритании утверждается, что вероятность смерти от коронавируса среди заразившихся им темнокожих людей примерно в 4 раза выше, чем у пациентов европейского происхождения.
Московский Комсомолец 08:20
Наука
Создан прототип двигателя, работающего на воздухе
Китайские физики продемонстрировали прототип реактивного двигателя, который работает на воздухе.
ForPost 08:52
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Политика
Главы стран Балтии выступили с заявлением по Второй мировой
Президенты стран Балтии выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны.
Рамблер 05:59
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Здоровье
В Петербурге 190 медиков попали в Боткина. Четверо на ИВЛ
Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о числе заболевших медиков в Северной столице.
Фонтанка.Ру вчера в 11:36
Общество
ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
Уралинформбюро вчера в 04:07
Общество
Жителям Карелии разрешат прогулки в городе
С 12 мая 2020 года жителям Карелии могут разрешить прогулки во всех населенных пунктах, в том числе и в Петрозаводске.
Карелинформ 09:17
Гаджеты
Apple может отложить выпуск устройств с дисплеями Mini-LED до 2021 года
Согласно новому прогнозу аналитика TF Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), первое устройство компании Apple, в котором будет реализована технология множественной точечной светодиодной подсветки Mini-LED, может появиться на рынке позже, чем ожидалось, из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса.
3DNews 08:42