Экономика

МОЁ! Оnline БелгородМОЁ! Оnline БелгородВ Белгороде из-за пандемии снизились цены на аренду квартир

По данным источника, очередное исследование составили эксперты портала «Мир Квартир», которые проанализировали ценовую политику в городах страны. В частности, в Белгороде в апреле цены упали на 4,5%, а средняя стоимость съемного жилья составила 12 071 рубль.
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Рынок аренды жилья в России просел из-за коронавируса

Телеканал 360°вчера в 08:41

Эксперт считает, что аренда жилья в России может к июлю подешеветь на 20%

ТАССвчера в 03:06

В Москве упали цены на аренду квартир

Российская газетавчера в 08:25

Аренда жилья в апреле подешевела в большинстве городов России

РБКвчера в 05:38

В Волгограде заметно подешевела аренда жилья

Московский Комсомолецвчера в 09:06

Процесс только начался — о ценах на аренду квартир в Москве

REGNUM05 мая в 09:02

В Перми незначительно подешевела аренда жилья

Мой город Пермь04 мая в 05:05
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
Общество

Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая

Режим ограничений в Москве будет продлен до 31 мая, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
РБК 09:14
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Общество

Российский миллиардер Босов покончил с собой

Известия вчера в 11:33
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Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
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Фигурное катание

Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28
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Шоу-бизнес

Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались

Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia 04:52
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Общество

В Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе

Власти Москвы начнут штрафовать граждан за нарушения масочного режима на рабочих местах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
Общество

Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
Интерфакс 03:47
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
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Политика

Путин затруднился назвать сроки снятия ограничений из-за коронавируса

Пока трудно сказать, в какие сроки начнется снятие ограничений из-за коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 08:59
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Общество

В Подмосковье в первую очередь заработают стройки детсадов и школ

Сегодня, 6 мая, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что из карантина регион будет выходить постепенно.
RuNews24.ru вчера в 15:23
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Газета.Ru вчера в 23:33
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Происшествия

На Украине пенсионерка заразила коронавирусом 35 человек

В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) пенсионерка заразила коронавирусом 35 человек.
Lenta.ru 08:48
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Происшествия

Волейболист Спиридонов сообщил, что на него напали неизвестные с ножом

РИА Новости 08:26
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
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Общество

В Подмосковье назвали дату окончания учебного года

По словам министра, годовые оценки будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения.
Богородские вести 02:44
26
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02
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Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
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Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
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Политика

В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов

По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости 05 мая в 20:30
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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Общество

В Британии заявили об опасности коронавируса для темнокожих

В докладе Управления национальной статистики Великобритании утверждается, что вероятность смерти от коронавируса среди заразившихся им темнокожих людей примерно в 4 раза выше, чем у пациентов европейского происхождения.
Московский Комсомолец 08:20
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Наука

Создан прототип двигателя, работающего на воздухе

Китайские физики продемонстрировали прототип реактивного двигателя, который работает на воздухе.
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
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Гаджеты

Представлена флагманская платформа MediaTek Dimensity 1000+

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Политика

Главы стран Балтии выступили с заявлением по Второй мировой

Президенты стран Балтии выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны.
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Здоровье

В Петербурге 190 медиков попали в Боткина. Четверо на ИВЛ

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о числе заболевших медиков в Северной столице.
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Общество

ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
Уралинформбюро вчера в 04:07
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Общество

Жителям Карелии разрешат прогулки в городе

С 12 мая 2020 года жителям Карелии могут разрешить прогулки во всех населенных пунктах, в том числе и в Петрозаводске.
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Гаджеты

Apple может отложить выпуск устройств с дисплеями Mini-LED до 2021 года

Согласно новому прогнозу аналитика TF Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), первое устройство компании Apple, в котором будет реализована технология множественной точечной светодиодной подсветки Mini-LED, может появиться на рынке позже, чем ожидалось, из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса.
3DNews 08:42
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