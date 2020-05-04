Экономика
Мой город ПермьВ Перми незначительно подешевела аренда жилья
Аналитики сообщают, что за последний месяц в Перми цена за аренду жилья снизилась, пишет «Ъ-Прикамье». Так, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в апреле составила 15,1 тыс. руб. за кв. м — это на 0,027% меньше, чем в марте этого же года.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 05:16, Ашберн
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Общество
В Москве выявили 6703 новых случая заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 6703, Подмосковье - 842, Нижегородской области - 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости 03:49
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском 03:55
Гаджеты
Apple выпустила бета-версию iOS 13.5 для разработчиков
Сегодня Apple выпустила четвёртую бета-версию iOS 13.5 для разработчиков.
3DNews вчера в 14:40
Общество
Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК вчера в 09:20
Общество
Слова липецкого губернатора о разгоне людей химикатами назвали вырванными из контекста
Власти Липецкой области объяснили распространенные в СМИ слова главы региона Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей тем, что они вырваны из контекста.
ТАСС 03:56
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Общество
Глава Biocad оценил стоимость вакцины от COVID-19
Первые серии вакцины против SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию COVID-19, могут стоить как премиальная вакцина от гриппа или клещевого энцефалита — приблизительно полторы тысячи рублей, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов.
РИА Новости 04:24
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко
Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 12:02
Кино
В «Пиратах Карибского моря» героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа
Disney продолжит кинофраншизу, несмотря на отказ Джонни Деппа в дальнейших съемках. Об этом сообщил The Disinsider.
ToDay News Ufa вчера в 11:19
Здоровье
Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС
Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
Общество
7 мая. В Липецкой области коронавирус подтвержден еще у 47 человек
Новые случаи инфицирования коронавирусом выявлены в Липецкой области. За минувшие сутки COVID-19 подтверждён у 47 человек.
Добринские вести 04:00
Единоборства
Российский промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко
Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что обсудил с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Майком Тайсоном возможность поединка с бойцом MMA Александром Емельяненко.
Вестник Кавказа вчера в 07:57
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
В России может не быть выраженного пика распространения коронавируса, он будет сглаженным.
РЕН ТВ 05:09
Футбол
Мануэль Нойер вступил в отношения с 19-летней гандболисткой
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вступил в новые отношения спустя четыре месяца после развода.
Чемпионат вчера в 07:33
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук показала подросшего сына от мужа-миллионера
Вторым мужем звезды сериала "Тайны следствия" стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню.
Комсомольская правда вчера в 10:35
Здоровье
Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19
Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
Общество
С 12 мая в Крыму введут обязательный масочный режим
С 12 мая в Республике Крым при посещении всех общественных мест обязательным для всех граждан становится ношение медицинских масок.
Российская газета 03:40
Здоровье
16 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
ГТРК Тверь 03:45
Политика
Немецкий депутат призвал немедленно снять антироссийские санкции
Отказ от санкций против РФ должен стать программным решением для поддержки экономики Германии во времена пандемии коронавируса, заявил ранее РИА Новости депутат Бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен.
РИА Новости 03:13
Игры
Microsoft показала метку для игр, оптимизированных под Xbox Series X
Microsoft заявила, что все игры, показанные на предстоящей презентации Inside Xbox, будут оптимизированы для Xbox Series X. Разработчики также продемонстрировали логотип, которым будут помечать проекты, адаптированные под новое поколение консоли.
3DNews 04:14
Общество
Россиян предупредили об опасности антисептиков
Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
Общество
В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета вчера в 10:50
Общество
С 18 мая в Крыму возобновит работу большинство предприятий
С 18 мая в Республике Крым сможет приступить к работе еще целый ряд предприятий.
Российская газета 04:35
Кино
Блейк Лайвли сыграет в постапокалиптическом триллере
Kinonews.ru вчера в 17:19