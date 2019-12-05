Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад. Как сообщается на сайте городской мэрии, близкие погибших, представители властей и общественных организаций возложили цветы к мемориалу в Сквере уральских добровольцев.
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Память жертв пожара в «Хромой лошади» почтут в Перми

Известия03:49

В Пермской краевой филармонии пройдёт концерт в память о погибших в клубе «Хромая лошадь»

Сайт губернатора и Правительства Пермского края02 декабря в 05:50

В Перми почтили память погибших в клубе «Хромая лошадь»

АиФ Пермь04:12

Пермяки возложили цветы к мемориалу в память о погибших на пожаре в клубе «Хромая Лошадь»

ТАСС03:59

В Перми почтили память погибших в клубе «Хромая лошадь»

Администрация города Перми02:43

«Я помню всё. Эту гарь, огонь, дым». Вспоминаем историю трагедии «Хромой лошади»

Новости Перми 59.ru04:09

«В компании было пять девчонок, и все погибли». Пермяки почтили память погибших в «Хромой лошади»

КП - Пермь05:32
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Политика

Медведев считает, что интеграции с Белоруссией не надо бояться

Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что интеграции Белоруссии и России не надо бояться.
Политика Сегодня 04:46
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Политика

Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Российская газета 03:37
Авто

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Коммерсантъ 01:05
Политика

Украина согласилась предоставить Донбассу особый статус

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что из-за нехватки времени в Раде не планируется рассмотрение нового закона об особом статусе Донбасса, сообщает «РБК-Украина».
Lenta.ru 06:26
Политика

Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских

Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему россиян в Китае считают воинственным народом.
Известия вчера в 20:59
Политика

Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
RT на русском 06:02
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru вчера в 02:26
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Общество

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
РБК 03:40
Политика

Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата

Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.
РБК 05:17
Политика

Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Lenta.ru 06:08
Политика

В Верховной раде подрались депутаты президентской партии «Слуга народа»

В четверг, 5 декабря, в сессионном зале Верховной рады Украины произошла драка между народными депутатами от "Слуги народа" Бужанским и Леросом.
ИА Новороссия 05:41
Общество

Медведев призвал молодежь не идеализировать Советский Союз

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал молодежь не идеализировать Советский Союз.
Finam.Ru 05:44
Происшествия

Задержан бывший фигурант дела о беспорядках в Москве

Даниила Конона, бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве, задержала полиция.
Газета.Ru 03:53
Экономика

Рязанская область получит грант за эффективную работу губернатора

Эффективность работы высших должностных лиц субъектов России и деятельности органов исполнительной власти регионов определялась по девяти показателям.
REGNUM вчера в 03:02
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК 03 декабря в 21:00
Происшествия

В Петербурге неизвестные «заминировали» 22 станции метро

Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы поступили в четверг в ряд учебных и медицинских учреждений города, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 05:56
Шоу-бизнес

Звезда «Ла-Ла Ленда» Эмма Стоун выходит замуж

После двухлетнего романа актриса Эмма Стоун и режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери объявили о помолвке.
Пятый канал 02:41
Футбол

Питер Крауч: Салах превратился в эгоистичного нападающего

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч считает, что египетский форвард команды Мохамед Салах остался недоволен тем, что не принял участия в игре против «Эвертона».
Советский спорт 04:30
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Единоборства

Боксер Чахкиев вызвал на бой Емельяненко

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев поздравил бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко с победой над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса и выразил желание стать следующим его соперником.
Известия 02 декабря в 10:44
Политика

Медведев рассказал, что в правительстве РФ хороший командный дух

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время интервью по итогам 2019 года рассказал, что в правительстве страны хороший командный дух и есть взаимопонимание.
Аргументы и Факты 05:54
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске

Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Lenta.ru вчера в 09:10
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг наушников

Эксперты Роскачества обновили общий рейтинг по итогам тестирования наушников, в который включили новые модели.
Экономика сегодня 00:00
Единоборства

Джошуа и Руис провели открытую тренировку

Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.
Газета.Ru вчера в 02:57
Политика

СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Ведомости вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания 03 декабря в 10:17
Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

Россия – Культура 03:21
Политика

«Нафтогаз» обосновал предложенные России цены на транзит газа

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" аргументировать необходимость уменьшить тариф на транзит газа.
RuNews24.ru 02:23
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Пожар в клубе «Хромая лошадь»
Крупнейший по числу жертв пожар в России, произошедший 5 декабря 2009 года в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми по адресу: улица Куйбышева, дом 9, и повлекший смерть 156 человек. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс и жёсткую реакцию российских властей. Это первый случай массовой гибели людей в ночных клубах в истории России. В связи с инцидентом был уволен ряд должностных лиц и чиновников пожарного надзора, а Правительство Пермского края в полном составе сложило с себя полномочия.
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