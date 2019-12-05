В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад. Как сообщается на сайте городской мэрии, близкие погибших, представители властей и общественных организаций возложили цветы к мемориалу в Сквере уральских добровольцев.

В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»

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